Умные часы на запястье во время тренировки
Умные часы на запястье во время тренировки
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 3:53

Цифры на экране выглядят убедительно, но именно так миллионы пропускают опасное давление

Смарт-часы показали низкую точность измерения давления — Knowridge

Умные часы и кольца всё чаще обещают измерять артериальное давление без привычной манжеты, буквально в фоновом режиме. Такие устройства выглядят удобной альтернативой классическим тонометрам и уже активно используются миллионами людей. Однако научное сообщество призывает относиться к этим данным с осторожностью. Об этом сообщает Knowridge.

Почему бесманжетные устройства привлекают внимание

Носимые гаджеты для контроля здоровья стремительно развиваются и выходят за рамки подсчёта шагов или пульса. Современные смарт-часы и кольца способны фиксировать показатели давления в течение дня и ночи без надувающейся манжеты. Такой формат кажется особенно привлекательным для людей, которым важно регулярно следить за состоянием сердечно-сосудистой системы.

В основе этих решений лежат датчики, светодиоды и алгоритмы обработки сигналов. Чаще всего применяется фотоплетизмография — метод, при котором анализируется количество света, проходящего через кровеносные сосуды. В других моделях используется тонометрия, оценивающая волны давления в артериях. Некоторые устройства требуют периодической калибровки с помощью классического тонометра, а другие рассчитывают показатели на основе параметров пользователя.

Ограничения точности и позиция кардиологов

Несмотря на технологический прогресс, точность бесманжетных измерений остаётся предметом споров. Американская кардиологическая ассоциация в журнале Hypertension указала, что такие устройства пока не подходят для диагностики или лечения гипертонии. Специалисты подчёркивают, что без единых стандартов интерпретации данные могут вводить в заблуждение.

Это особенно важно на фоне пересмотра самих границ нормы давления. Так, кардиологи уже признали, что давление 130/80 относится к первой стадии гипертонии, что автоматически увеличивает число людей в группе риска. В такой ситуации ошибка измерения может иметь реальные последствия для здоровья.

Почему вопрос давления остаётся критичным

Повышенное артериальное давление — одна из самых распространённых проблем здравоохранения.

Именно поэтому интерес к простым и доступным способам мониторинга так высок. Исследования показывают, что даже умеренные изменения образа жизни дают заметный эффект: например, снижение веса на 4,5 кг может привести к уменьшению давления на несколько миллиметров ртутного столба. Однако для оценки таких изменений нужны надёжные измерения.

Регуляторные пробелы и потенциальные риски

Некоторые бесманжетные устройства получили разрешение FDA, но это не означает, что они прошли полноценные стандартизированные испытания на точность. Для допуска на рынок такие тесты не являются обязательными. По оценкам исследователей, около 80 % приборов для измерения давления во всём мире никогда официально не проверялись.

Дополнительную сложность создаёт формат частых измерений. Устройства могут фиксировать показатели во время сна, физической активности или стресса, когда давление естественным образом колеблется. Без понимания контекста такие данные способны привести к неправильным выводам и решениям.

Что может влиять на показания

На точность измерений влияют и индивидуальные факторы. Среди них — цвет кожи, положение руки, уровень активности и давность калибровки. В результате врачу бывает сложно понять, отражают ли цифры реальное состояние пациента или являются погрешностью алгоритма.

Это вызывает опасения, особенно если человек начинает самостоятельно менять образ жизни или приём препаратов, ориентируясь только на данные гаджета. В таких случаях риск ошибки возрастает.

Потенциал технологий и текущие рекомендации

Авторы научных обзоров подчёркивают, что у бесманжетных устройств есть большой потенциал. В будущем они могут упростить скрининг гипертонии и помочь людям в регионах с ограниченным доступом к медицинской помощи. Однако для этого необходимы дополнительные исследования, прозрачные стандарты и строгая сертификация.

Пока же рекомендация остаётся сдержанной. Если человек использует смарт-часы или кольцо для контроля давления, эти данные стоит рассматривать лишь как ориентир и обязательно обсуждать с врачом. Для принятия медицинских решений по-прежнему лучше использовать сертифицированные тонометры с манжетой на плече.

Бесманжетные технологии могут изменить подход к контролю давления, но до их полноценного внедрения важнее всего опираться на проверенные методы и надёжные инструменты, которые уже доказали свою точность.

