Мои огурцы пережили жару и зиму — и не завяли ни на грамм
Огурцы — один из самых популярных овощей в России. По данным ВЦИОМ, более 70% россиян выбирают именно их для домашних заготовок. Этот хрустящий и сочный овощ одинаково хорош и в свежем виде, и в консервации. Чтобы сохранить вкус, аромат и упругость, важно соблюдать температурный режим и выбрать подходящий способ хранения.
Условия хранения огурцов
Срок хранения зависит от сорта и условий:
|Условия хранения
|Температура
|Влажность
|Срок хранения
|Комнатная температура
|+18…+22 °C
|60-70%
|2-7 дней
|Вентиляция / погреб
|+7…+10 °C
|85-95%
|До 15 дней
|Холодильник
|+4…+6 °C
|85-90%
|4-14 дней
|Нарезанные огурцы
|+4 °C
|85-90%
|До 2 дней
|Морозильная камера
|-18 °C
|-
|6-12 месяцев
Салатные сорта ("Любимчик", "Барон", "Купеческий") хранятся дольше,
засолочные ("Дебют", "Береговой", "Надежда") — лучше подходят для консервации.
Подготовка к хранению
-
Осмотрите урожай. Избегайте огурцов с морщинами, тёмными или влажными пятнами.
-
Промойте под проточной водой и удалите загрязнения.
-
Продезинфицируйте (по желанию): замочите на 10 минут в воде с перекисью или уксусом.
-
Тщательно высушите бумажным или тканевым полотенцем.
-
Удалите плодоножки, стараясь не повредить кожицу.
Таблица: 6 способов хранения
|Метод
|Описание
|Срок хранения
|1. В бумажных полотенцах
|Каждый огурец обернуть бумагой, сложить в пакет и убрать в холодильник
|До 12 дней
|2. В яичном белке
|Покрыть белком, высушить, хранить в контейнере в холодильнике
|До 30 дней
|3. В воске
|Натереть восковой свечой, хранить в контейнере
|До 1 месяца
|4. В песке
|Пересыпать слоями песка в коробке
|До 15 дней
|5. В вакууме
|Зажечь свечу в банке, закрыть крышкой для создания вакуума
|До 6 месяцев
|6. В воде
|Поставить хвостиками вниз в воду, менять ежедневно
|До 4 недель
Советы по сохранению свежести
-
Не держите огурцы в полиэтиленовых пакетах без доступа воздуха.
-
Оптимальная тара — стеклянная, керамическая или деревянная.
-
Не храните рядом с фруктами: они выделяют этилен, ускоряющий увядание.
Заготовки на зиму
Маринованные по-фински
Ингредиенты:
-
3 кг огурцов
-
3 л воды
-
6 ст. л. соли
-
400 г сахара
-
360 мл уксуса 9%
-
2 ч. л. семян горчицы
-
3 лавровых листа
Как готовить:
-
Замочите огурцы в холодной воде на 2 часа.
-
Нарежьте крупными кусками.
-
Вскипятите воду с солью, сахаром и специями.
-
Влейте уксус, добавьте огурцы и кипятите 3 минуты.
-
Разложите по банкам, залейте маринадом и закатайте.
Такие огурцы хранятся до 12 месяцев при комнатной температуре.
Солёные огурцы
Ингредиенты:
-
1,5 кг огурцов
-
3 ст. л. соли
-
листья хрена, смородины, вишни
-
чеснок, укроп, острый перец
Как готовить:
-
Замочите огурцы на 3 часа, обрежьте концы.
-
Уложите слоями с листьями и специями.
-
Залейте холодной водой с солью и оставьте на 3 суток.
-
После брожения рассол прокипятите и залейте обратно.
Хранить в погребе или холодильнике до 9 месяцев.
Огурцы по-корейски
Ингредиенты:
-
4 кг огурцов
-
1 кг моркови
-
6 зубчиков чеснока
-
200 мл масла
-
200 мл уксуса
-
30 г приправы для моркови по-корейски
Как готовить:
-
Нарежьте овощи соломкой, добавьте специи, масло и уксус.
-
Оставьте на 2 часа, периодически перемешивая.
-
Разложите по банкам, стерилизуйте 10 минут и закатайте.
Хранится в шкафу или кладовке до весны.
Огурцы в томатном соусе
Ингредиенты:
-
2,5 кг огурцов
-
1,5 л воды
-
1 ст. томатной пасты
-
150 мл уксуса
-
1 ст. сахара
-
2 ст. л. соли
-
укроп, чеснок, листья смородины
Как готовить:
-
Сделайте томатный маринад, охладите.
-
Уложите огурцы и специи в банки.
-
Залейте маринадом, стерилизуйте 10 минут и закатайте.
FAQ
Можно ли замораживать свежие огурцы?
Да, но они теряют хруст. Лучше использовать заморозку для салатов и смузи.
Почему огурцы становятся мягкими в холодильнике?
Из-за конденсата и недостаточной вентиляции. Используйте бумажные полотенца или контейнер с отверстиями.
Как выбрать огурцы для заготовок?
Отдавайте предпочтение тонкокожим, упругим, без пятен и трещин.
