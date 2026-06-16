Сгнивший стебель — еще не приговор: грибной щит уничтожит паразитов без капли химии

В начале лета огурцы кажутся самой простой культурой: посадил, полил, жди хруст. Но на деле молодые кусты нередко валятся уже на старте, особенно после холодных ночей и затяжных дождей. Грунт не прогрелся, вода в лейке ледяная, а сверху ещё и корка после ливня — и вот грядка уже редеет. У огурца слабое место одно из первых: корень и нижняя часть стебля. Если там начались проблемы, куст может сдаться очень быстро.

"Огурцы нельзя тянуть в непрогретую землю. Ночью ниже 13°С они идут в стресс, а на сыром холодном грунте корень быстро слабеет. Если вода холодная, а воздух скачет от тепла к сырости, грибам только и остаётся, что брать куст без спешки. Поэтому почву нужно готовить заранее, а не после того, как рассада уже легла на бок". эксперт по растениеводству, садовому дизайну и профессиональной флористике Наталья Полетаева

Три причины гибели молодых огурцов

Огурец любит тепло, и это не каприз, а его обычная физиология. Семена начинают прорастать при температуре не ниже 13°С, а чем теплее, тем быстрее идут всходы. В жаркое лето кусты растут бодро и без лишних пауз. Но как только приходит сырость, холод и резкие перепады, посадки начинают сыпаться одна за другой.

Первая причина — гнили у корня и у основания стебля. Вторая — трахеомикозное увядание, то есть вертициллёз и фузариоз. Третья — почвенные вредители, которые подгрызают стебли и корни снизу, где человек замечает беду уже слишком поздно.

Корневая и прикорневая гниль

Эта проблема часто бьёт ещё по рассаде или сразу после высадки на грядку. Стебель темнеет, у основания становится тоньше, листья теряют упругость, желтеют и ложатся. Если вытащить куст из земли, корни и нижняя часть стебля нередко уже потемнели и размягчились.

Причину вызывают почвенные грибы и бактерии, в том числе Erwinia, Rhizoctonia, Olpidium, Pythium и Fusarium. Им нравится холодный грунт, лишняя влага, нехватка солнца и резкие скачки температуры. Чем хуже с дренажем и аэрацией, тем легче болезни берут верх. Подробнее о том, как работает рыхление почвы, можно посмотреть в материале о состоянии грунта и корневой системе.

Перед посевом и высадкой почву обрабатывают, а ночную температуру держат не ниже 13°С. Поливать холодной водой нельзя, а при похолодании полив сокращают. Ещё одна рабочая мера — не оставлять грядку без укрытия в затяжной дождь и не давать почве заплывать коркой. Если поражение слабое и листья ещё не пожелтели, куст можно уложить на грядку, присыпать нижнюю часть стебля и пролить биофунгицидом.

При серьёзном повреждении спасают уже не весь куст, а верхушку или боковой побег. Его срезают, ставят в воду и добавляют стимулятор корнеобразования. Цветки и завязи при этом убирают. Через неделю на нижней части стебля обычно начинают расти боковые корешки, после чего растение можно вернуть в грунт.

"Корневая гниль у огурца почти всегда идёт рука об руку с ошибками в старте сезона. Посадка в холодную землю, тяжёлая почва без воздуха и ледяная вода в лейке создают для патогенов почти идеальные условия. Если куст уже потерял часть корней, шанс есть только тогда, когда у стебля успели отрастить новые корешки. А дальше всё упирается в здоровье грунта и аккуратный полив". эксперт по агрономии и плодовому растениеводству, садовод, практик органического земледелия Елена Малинина

Трахеомикозное увядание

Вертициллёз и фузариоз могут ударить по огурцам на любом этапе роста. Сначала листья вянут и желтеют, причём нередко пятнами и с перекосом по одной стороне. Потом кусты начинают постепенно сдавать, даже если почва выглядит нормальной. Причина в том, что гриб идёт по сосудистой системе и перекрывает движение воды и питания.

Чаще всего заражение идёт через повреждённые корни. Это бывает при высадке рассады, рыхлении или после работы почвенных вредителей. Если разрезать стебель, видно бурое кольцо повреждённых сосудов. У взрослых кустов у основания могут появляться трещины и некротические участки.

У некоторых фузариумов есть ещё один неприятный эффект: они выделяют токсины, которые накапливаются в плодах и делают их горькими. Такие огурцы в пищу уже не годятся. Лечить поражённые растения почти бессмысленно, потому что симптомы появляются тогда, когда сосудистая система уже сильно задетa.

Рабочая схема одна: больной куст удаляют вместе с комом земли, мульчу и листья рядом убирают и выбрасывают или сжигают. В компост такие растения не идут. Почву и соседние кусты проливают биофунгицидом на основе сенной палочки, а через 5-7 дней обработку повторяют. После этого посадки подкармливают удобрением с микроэлементами. В подобных случаях спасает не лечение, а чистота грядки и оздоровление грунта. Если нужна отдельная памятка по болезням, пригодится и разбор почвенных проблем на соседних культурах.

Почвенные вредители

Нежный стебель огурца любят не только грибы. Его легко подгрызают медведки, личинки майских жуков и совки. Эти вредители не выбирают грядку по вкусу: достаётся и открытому грунту, и теплицам, и парникам. Повреждённый куст часто выдёргивается из земли без усилий, потому что корни уже почти съедены.

Против личинок майского жука и похожих вредителей используют биопрепараты на основе энтомопатогенных грибов метаризиума и боверии. Они попадают в тело насекомого и вызывают его гибель. Такие грибы бьют и по личинкам, и по взрослым особям, а заодно дают и фунгицидный эффект. Подробный разбор работы этих средств есть в материале о защите грядок от слизней, где хорошо видно, как важна сухая и чистая поверхность почвы.

Для пролива грядок подходят препараты на основе метаризиума и боверии. Их разводят в нехлорированной воде температурой 23-25°С, потом хорошо перемешивают и проливают посадки. После этого грядки мульчируют сеном, соломой или перепревшими опилками, чтобы земля дольше держала влагу. При работе с такими грибами воздух должен быть не ниже 16-17°С, а влажность почвы — в пределах 50-70%.

Что делать, если куст ещё можно спасти

Если повреждение у основания стебля небольшое, не тяните куст сразу в мусор. Когда листья ещё не пожелтели, а выше очага уже пошли боковые корешки, растение можно уложить на грядку и присыпать нижнюю часть стебля землёй. После этого его проливают раствором биофунгицида и дают укорениться дальше.

При тяжёлом повреждении помогает только черенкование. Срезают верхнюю часть стебля или боковой побег, ставят в воду и добавляют стимулятор корнеобразования. Если в пазухах есть цветки и завязи, их убирают, иначе силы уйдут не туда. Через неделю у основания начнут расти новые корешки, и только потом растение можно возвращать на грядку.

Чтобы не доводить до такого, огурцы не высаживают в холодный грунт и не льют им ледяную воду. Почва должна быть рыхлой, живой и без застойной сырости. Ещё один практичный ориентир — заранее готовить грядку, а не лечить её уже после первых падений.

Проверено экспертом: эксперт по агрономии и плодовому растениеводству, садовод, практик органического земледелия Елена Малинина

Ответы на популярные вопросы

Почему огурцы гибнут в начале сезона?

Чаще всего их добивают холодная земля, лишняя влага, резкие перепады температуры и почвенные болезни. Ещё одна частая причина — вредители, которые подгрызают корень или стебель снизу.

Можно ли спасти куст после корневой гнили?

Если поражение небольшое и листья ещё не пожелтели, шанс есть. Тогда куст укладывают, присыпают нижнюю часть стебля и проливают биофунгицидом.

Что делать при фузариозе или вертициллёзе?

Больное растение убирают сразу вместе с комом земли. Потом очищают грядку и обрабатывают почву биофунгицидом, чтобы не потерять соседние кусты.

Почему огурцы нельзя поливать холодной водой?

Холодная вода бьёт по корням и только усиливает стресс. На сыром и непрогретом грунте это быстро даёт старт гнилям и увяданию.

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