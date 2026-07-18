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Жёлтые листья у огурцов
Жёлтые листья у огурцов
© Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Главная / Садоводство
Иван Трухин Опубликована сегодня в 16:01

Обрезка листьев огурцов: правила формирования куста для повышения урожайности в теплице

У огурцов лишняя зелень и правда быстро начинает мешать делу. Плети тянут питание сразу в листья, корни и зеленцы, а если куст загущён, нижняя часть посадки ещё и сыреет после полива или дождя. В жару это особенно заметно: утром листва упругая, к вечеру — уже тяжёлые лопухи, под которыми воздух почти не ходит. Поэтому огородники и берутся за ножницы не от скуки, а чтобы перенаправить силы растения в плодоношение и не кормить лишнюю массу. Тут многое решает и сорт, и фаза роста, и даже время, когда вы входите в теплицу с секатором.

"Пучковые сорта требуют отдельного подхода. Нижний лист лучше убирать вместе с последним вызревшим из пучка зеленцом, если этого просит схема конкретного сорта. Без неё куст легко загустить, и тогда урожайность начинает проседать. Пасынки тоже нельзя оставлять как есть: если их не трогать, посадка быстро превращается в сплошные заросли. А старые листья не только тянут питание, но и заметно чаще цепляют патогены", — разъяснила Наталья Полетаева.

Когда и какие листья убирать

У огурца есть простое правило: плод питается от верхнего листа, который находится над ним. Всё, что ниже, уже не помогает зеленцу, а лишь забирает питание и влагу на себя. Старые пластины к тому же становятся удобной площадкой для болезней, поэтому их не держат из жалости. Без очереди убирают только больные листья, если спасти их уже нельзя или это слишком сложно.

Народная схема "снял огурец — сорвал лист" работает не для всех сортов подряд. У пучковых форм обычно ориентируются на рекомендацию производителя, а не на привычку соседа через забор. Если схема допускает, нижний лист убирают вместе с последним плодом из пучка. Так куст не расползается в зелёную массу и дольше держит ритм плодоношения.

Пасынки тоже держат под контролем, иначе они быстро забивают пространство. Обычно их убирают после 3-4 ростков либо по схеме, которую заложили в сорт. Тут не нужен героизм, нужна аккуратность и понимание, где у растения рабочая часть, а где лишняя.

В какое время резать огурцы

От времени обрезки зависит, как быстро заживут ранки. Самый спокойный вариант — после 8 утра, когда роса уже ушла, а солнце ещё не припекает в полную силу. Вечером срезы закрываются хуже, и растение дольше стоит с открытой тканью. После полива тоже лучше не лезть с ножницами: корни в этот момент активно гонят влагу вверх, и куст реагирует тяжелее.

Огурцы вообще не любят лишнего стресса на влажной ноте. Если вы только что пролили грядку, лучше дать посадке прийти в себя и вернуться к ней позже. Так срезы подсыхают ровнее, а куст не выглядит так, будто его тряхнули без предупреждения.

Удобный ориентир простой: сначала вершки, потом корешки. Утром можно заняться формировкой, а перед ночью — поливом, если он запланирован. Такой порядок помогает не мешать растению сразу двумя нагрузками.

Что делать с нижним ярусом и почвой

Иногда нижние листья оставляют специально, чтобы прикрыть землю и удержать влагу. Это рабочая схема, но она не единственная. Гораздо практичнее закрыть почву мульчей, чем держать лишнюю зелень только ради тени. Тогда грунт меньше сохнет, а корни получают более ровные условия.

Сухая трава для этого подходит очень хорошо. Она прикрывает землю и при разложении тоже отдаёт питание. В результате и влага уходит медленнее, и грядка выглядит собраннее, без лишней сырости у основания плети.

Если участок уже загущён, мульча не заменит обрезку, но сильно выручит. Она снижает контакт листьев с мокрой землёй и убирает часть грязи, которая потом цепляется за нижний ярус. Для огурца это не мелочь, а нормальная страховка от лишних проблем.

Чем помогает проветривание куста

Грамотная обрезка листьев решает сразу несколько задач. Плоды получают больше питания, куст не тратит силы на ненужную массу, а воздух внутри посадки начинает ходить свободнее. Это особенно заметно в теплице, где сырость и теснота быстро превращаются в неприятности.

Хорошо проветриваемые огурцы реже болеют грибковыми болезнями. Тут всё просто: меньше сырости, меньше условий для инфекции, меньше шансов потерять часть урожая. Если посадка стоит стеной, вода после полива и дождя дольше держится на листьях, и болезни цепляются легче.

Поэтому обрезка у огурцов — не декоративная прихоть. Это обычная рабочая мера, которая помогает кусту плодоносить без лишней нагрузки. И чем аккуратнее она сделана, тем спокойнее потом выглядит вся грядка.

"Если нижний ярус не мешает, его иногда оставляют ради прикрытия почвы. Но чаще удобнее закрыть землю мульчей и не держать лишние листья только как "зонтик”. Это снижает испарение и помогает корням работать спокойнее. У огурцов любая лишняя сырость у основания куста быстро оборачивается проблемами", — подчеркнул Иван Трухин.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли обрывать каждый нижний лист?
Нет. Убирают только больные, мешающие или уже отработавшие листья, а не всё подряд.

Почему нельзя резать огурцы вечером?
К вечеру срезы заживают хуже. После утренней обрезки растение переносит процедуру спокойнее.

Можно ли формировать куст сразу после полива?
Лучше не стоит. После полива корни активно гонят влагу, и огурец тяжелее переносит вмешательство.

Чем заменить нижние листья, если они закрывают землю?
Мульчей. Сухая трава здесь работает особенно хорошо: она прикрывает почву и помогает удержать влагу.

Проверено экспертом: агроном-практик Иван Трухин

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Автор Иван Трухин
Иван Трухин — ученый-агроном (Вятский ГАТУ) с 35-летним стажем. Эксперт по защите растений, селекции плодово-ягодных культур и почвоведению.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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