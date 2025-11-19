Не верьте мифам! Вот как сэкономить на отдыхе на Кубе и не упустить ни одной достопримечательности

Куба — это невероятное место, которое привлекает туристов своими пляжами, историей и уникальной атмосферой. Однако отдых на Кубе может быть довольно дорогим, особенно из-за длительного перелета, высоких цен на отели, еду и развлечения. Но что если вы хотите посетить этот райский остров, но при этом не переплатить? В этой статье мы расскажем, как сделать отдых на Кубе доступным, не жертвуя при этом качеством путешествия.

Когда и где отдыхать на Кубе, чтобы сэкономить

1. Не бойтесь "несезона"

Несмотря на то, что с мая по октябрь на Кубе называют "несезоном", это не означает, что погода будет ужасной. В мае и июне температура на острове остаётся вполне комфортной, несмотря на возможные кратковременные дожди. Это идеальный период для того, чтобы насладиться снижением цен на туры и жилье.

Совет: выбирайте этот период для путешествия, чтобы сэкономить на проживании и турах.

2. Покупайте путёвки заранее

Горящие туры на Кубу — это редкость. Поэтому лучше заранее запланировать поездку и приобрести путёвку за пару месяцев до вылета. В последний момент могут быть доступны только дорогие предложения, и вам придётся переплачивать или вовсе отменить поездку.

3. Варадеро — идеальный курорт для пляжного отдыха

Если вы ищете недорогой курорт для пляжного отдыха, Варадеро — лучший выбор. Здесь цены ниже, чем на популярных курортах, таких как Кайо-Коко и Ольгин, и есть множество качественных отелей для отдыха на любой бюджет.

Совет: Варадеро — это отличное место для тех, кто хочет наслаждаться пляжами, не тратя слишком много.

4. Не всегда "пятерка" означает хороший отдых

Многие туристы выбирают пятизвездочные отели, полагая, что это гарантирует высокий уровень сервиса. Но часто за привлекательными "пятёрками" скрывается не самый лучший сервис. Иногда отели с высоким рейтингом оказываются старомодными и неуютными, а сервис оставляет желать лучшего.

Совет: при выборе отеля обязательно читайте отзывы и проверяйте информацию о сервисе и условиях размещения.

Как выгодно менять валюту на Кубе

1. Берите наличные евро

На Кубе доллары не принимают в обменниках, а евро легко обменять на туристическую валюту CUC (аналог доллара) и местную валюту CUP. Чтобы избежать неудобств, лучше взять с собой наличные евро.

Совет: Обмен валюты лучше всего проводить в официальных обменниках CADECA - это надежные государственные обменники, в которых вас точно не обманут.

2. Валюта для туристов и местная валюта

На Кубе существует две валюты: CUC - для туристов, и CUP - для местных. CUC используется в туристических зонах, крупных магазинах и ресторанах, а CUP — для повседневных нужд и покупок в местных кафе и на рынках.

Совет: Чтобы избежать путаницы, всегда уточняйте, в какой валюте вы рассчитываетесь, и внимательно следите за сдачей.

3. Сдачу всегда проверяйте

Не редкость, когда кубинцы пытаются надуть туристов, ошибочно или специально давая неверную сдачу. Разница в курсе между CUC и CUP составляет 25 раз, и это важно помнить при обмене.

Совет: Внимательно проверяйте сдачу и внимательно следите за тем, в какой валюте она вам возвращена.

Как сэкономить на транспорте

1. Используйте общественный транспорт

Проезд на автобусах на Кубе значительно дешевле, чем на такси. Платить нужно в местной валюте (CUP), и поездки обойдутся вам в десятки раз дешевле.

Совет: Не демонстрируйте, что вы турист, чтобы не столкнуться с повышенной ценой на проезд. Лучше спросить у местных или посмотреть ценники.

2. Рейсовые автобусы Viazul или маршрутки colectivo

Если вам нужно путешествовать между городами, выбирайте автобусы Viazul или маршрутки colectivo. Viazul более комфортны, но дороже, тогда как colectivo — это бюджетный, но менее удобный способ.

Совет: За билеты на Viazul можно заплатить онлайн, но рекомендуется приходить на станцию заранее. Colectivo могут быть быстрее и дешевле, но их комфорт оставляет желать лучшего.

3. Экскурсии с автобусами Hop On Hop Off

Для экскурсий по Кубе используйте туристические автобусы Hop On Hop Off, которые предлагают обзорные туры по таким городам, как Гавана и Тринидад. Такие туры стоят около 10 долларов и дают возможность осмотреть достопримечательности с комфортом.

Совет: Этот способ экскурсии гораздо дешевле стандартных туров и позволяет путешествовать в собственном темпе.

Где питаться, чтобы не переплатить

1. Питайтесь, как местные

Самое выгодное и вкусное место для еды — это кубинские столовые паладары, где подают традиционные блюда по разумным ценам. Обед здесь может обойтись вам всего в 5-7 CUC, что гораздо дешевле, чем в туристических ресторанах.

Совет: Ищите места, популярные среди местных жителей — так вы сможете попробовать настоящую кубинскую кухню и сэкономить.

2. Рынки и местные кафе

Если вы хотите ещё больше сэкономить, покупайте фрукты и продукты на местных рынках. Они гораздо дешевле, чем в магазинах для туристов, а также являются отличным способом познакомиться с местной культурой.

Совет: Старайтесь избегать дорогих ресторанов с туристическим меню, где цены могут сильно завышаться.

Как сэкономить на экскурсиях и развлечениях

1. Откажитесь от стандартных дорогих туров

Многие стандартные экскурсии, предлагаемые туристам, стоят недешево. Например, поездка на крокодиловую ферму или экскурсия на ретро-автомобиле могут обойтись вам в 50-300 евро, что абсолютно не оправдано.

Совет: Вместо этого, воспользуйтесь общественным транспортом или туристическими автобусами, чтобы осмотреть все основные достопримечательности.

2. Бесплатные туры по Гаване

Есть бесплатные пешеходные туры по Гаване, которые проводят на испанском или английском языках. В конце тура вы можете оставить небольшое вознаграждение гиду, но никаких обязательных сумм нет.

Совет: Бесплатные туры — это отличный способ узнать больше о городе, не тратя деньги.