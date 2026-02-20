Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 21:08

Куба очаровывает с первого дня — но без этих мелочей отпуск может пойти не по плану

Куба умеет очаровывать с первого дня: колониальные площади, живая музыка на каждом углу и океан, который меняет оттенки от бирюзы до свинца. Но поездка сюда требует терпения и гибкости — бытовые сложности соседствуют с редкой искренностью и ощущением приключения. Если заранее продумать маршрут и запастись мелочами вроде пауэрбанка, остров откроется с самых разных сторон.

Гавана: история, культура и жизнь "как есть"

Начать стоит со Старой Гаваны — компактного квартала, где барочные церкви, балконы и дворики складываются в цельную открытку. Здесь лучше гулять пешком: улицы узкие, а главная магия — в деталях, фресках и наблюдении за городом из кафе на площадях. Чтобы почувствовать Гавану шире, путешественники часто выбирают поездку на американском ретро-кабриолете 1950-х — это скорее способ "встроиться" в городскую сцену, чем просто транспорт.

Для проживания путешественник советует casas particulares — комнаты в частных домах, где хозяева помогают с бытовыми вопросами, подсказывают, как устроена жизнь, и кормят сытным завтраком. Это не только экономичный вариант, но и один из самых надёжных способов получить актуальные советы на месте.

Пляжи и вода: от Варадеро до затонувших объектов

Куба славится Варадеро — длинной полосой белого песка, но не ограничивается курортной классикой. Если хочется спокойствия, стоит присмотреться к рыбацким деревням и небольшим бухтам, где жильё бывает буквально на берегу. Отдельная тема — снорклинг и дайвинг: кораллы, яркая рыба и прозрачная вода встречаются во многих точках, а для опытных дайверов выделяют Jardines de la Reina, куда чаще всего попадают по предварительной брони формата liveaboard.

Музыка, дороги и "другая" Куба

Живая сцена — один из самых сильных аргументов в пользу поездки: джаз, сальса, болеро, румба и концерты на крышах создают ощущение праздника даже в будний вечер. За пределами столицы Куба раскрывается через природу и маршруты: на западе — долина Виньялес с тропами и табачными пейзажами, в центре — водопады Эль-Ничо, где можно искупаться в прохладных чашах. Восток требует больше времени, но вознаграждает редкой атмосферой: Баракоа, горные дороги, смотровые точки и заповедные территории. Тем, кто интересуется историей, подойдёт Санта-Клара с мемориальными местами, связанными с Че Геварой, а тем, кто хочет понять культуру глубже, — экскурсии, посвящённые афро-кубинским традициям.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

