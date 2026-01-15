Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 2:36

Шум и угрозы не остановили: россияне в 2026 году всё равно летят туда отдыхать

Кубу выбрали альтернативой Венесуэле для отдыха россиян — турэксперты

Россияне всё чаще пересматривают привычные направления для дальних поездок и обращают внимание на страны Карибского бассейна. На фоне обсуждений вокруг Венесуэлы у туристов появляется другой, более понятный и проверенный вариант отдыха. Речь идёт о направлении, которое сочетает пляжи, культуру и налаженную туристическую инфраструктуру. Об этом сообщает Lenta. ru.

Почему Куба стала заметной альтернативой

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян отметил, что именно Куба сегодня воспринимается россиянами как основная замена отдыху в Венесуэле. По его словам, туристов привлекает стабильный формат отдыха, понятные условия въезда и давно выстроенная логистика перелётов. Куба хорошо знакома российскому рынку и не требует адаптации к новым правилам или формату путешествий.

Страна предлагает сочетание пляжного отдыха, колониальной архитектуры и насыщенной культурной среды. Дополнительную роль играет и понятная подготовка к поездке — от оформления документов до бытовых нюансов, которые подробно разбираются в материале про путешествие на Кубу и документы. Это снижает уровень неопределённости и делает направление более комфортным для массового туриста.

Рост спроса на фоне политических заявлений

По оценке Мкртчяна, спрос на поездки на Кубу вырос на 20-30 процентов по сравнению с 2025 годом. Такой динамики, по его словам, не показывают ни Вьетнам, ни Таиланд, ни Египет, ни Объединённые Арабские Эмираты. Куба на этом фоне выглядит устойчиво и предсказуемо, что особенно важно для дальних маршрутов.

"Несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа, спрос на Кубу у россиян вырос на 20-30 процентов", — отметил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Эксперт подчеркнул, что туристы всё чаще ориентируются не на резкие заявления политиков, а на реальную ситуацию с безопасностью, перелётами и качеством сервиса на месте.

Почему Венесуэлу выбирают реже

Параллельно с ростом интереса к Кубе Венесуэла теряет позиции в туристических планах россиян. По словам Мкртчяна, многие путешественники пришли к выводу, что поездки туда лучше отложить. Ситуацию усугубляют нестабильная обстановка, сложности с авиасообщением и риски для туристов, о которых ранее подробно говорилось в материале о том, почему россиянам не рекомендуют поездки в Венесуэлу.

В начале января 2026 года президент США Дональд Трамп выступил с резкими заявлениями в адрес Кубы, отметив, что Вашингтон якобы уже исчерпал инструменты давления на остров.

"Соединённым Штатам остаётся только прийти туда и взрывать", — заявил президент США Дональд Трамп.

Тем не менее подобная риторика, как показывают данные бронирований, не стала сдерживающим фактором для российских туристов.

Куба в итоге укрепляет позиции как одно из ключевых дальнемагистральных направлений для россиян, предлагая сочетание привычного сервиса, экзотики и относительной стабильности. Туристы всё чаще делают выбор в пользу понятных и проверенных маршрутов, даже если вокруг них сохраняется напряжённый информационный фон.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.

