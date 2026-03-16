02.Trinidad (59)
© commons.wikimedia.org by Elemaki is licensed under CC BY-SA 3.0
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 2:19

Жасмин пахнет тревогой: энергетический коллапс заставляет владельцев гостиниц вешать замки

Еще недавно здесь пахло морской солью и цветущим жасмином, а сегодня в аэропортах Кубы стоит давящая тишина, прерываемая лишь гулом пустых лайнеров. В воздухе зависло напряжение, которое ни с чем не перепутаешь: владельцы отелей лихорадочно запирают двери, а туристы, приехавшие за безмятежным отдыхом, вынуждены превращаться в вынужденных мигрантов. Транспортная блокада и энергетическая нестабильность превратили некогда желанные курорты в ловушку для иностранцев. Местные жители и гости острова оказались заложниками обстоятельств, когда даже простая поездка до города становится неразрешимой логистической загадкой. Пока международные авиакомпании снимают рейсы, вопрос выживания туристического сектора становится острее с каждым часом.

"Текущая обстановка на острове наглядно показывает, сколь хрупкой может быть индустрия гостеприимства при внезапном дефиците ресурсов. Когда логистика обрывается, даже самые востребованные направления стремительно теряют свою привлекательность. Туристам в подобных ситуациях важно сохранять хладнокровие и опираться на официальные каналы связи. Подобные инциденты вынуждают путешественников чаще выбирать альтернативные пляжные маршруты, где ситуация с инфраструктурой остается предсказуемой и стабильной".

Эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов

Энергетический тупик

Острый дефицит топлива, спровоцированный внешнеполитическими факторами и перебоями в поставках, привел к тому, что Куба погрузилась во тьму. Системные сбои в подаче электричества затронули не только жилые кварталы, но и инфраструктуру отелей. Около 30 крупных гостиничных комплексов оказались вынуждены приостановить прием гостей, так как не в состоянии обеспечить базовое функционирование систем жизнеобеспечения.

Специалисты отмечают, что ситуация осложняется невозможностью запустить резервные генераторы без постоянных поставок нефтепродуктов. Отсутствие воды и кондиционирования в условиях тропического климата делает пребывание на курортах невозможным. При этом права туристов в подобных обстоятельствах часто остаются лишь декларацией, так как отели попросту не выполняют свои обязательства перед гостями.

Логистическая пустыня

Авиационное сообщение с островом находится в состоянии полного паралича. Перевозчики из Канады и России, ранее обеспечивавшие стабильный поток посетителей, массово отменяют рейсы, опасаясь застрять из-за нехватки горючего. Многие компании прибегают к крайней мере — направляют пустые борта исключительно для вывоза заждавшихся туристов.

Внутри страны наземный транспорт практически исчез. Поиск такси превратился в задачу повышенной сложности, а на немногих работающих заправках выстраиваются километровые очереди, что напоминает сюжеты из остросюжетных фильмов об утопии. Ранее опыт застрявших путешественников показывал, насколько критичны логистические просчеты в изолированных регионах, где лишние часы в небе могут стоить туристам нервов и огромных сумм.

Экономические последствия

Туризм для кубинской экономики всегда был важнейшим драйвером притока валюты, сразу после экспорта медицинских услуг. Однако текущий кризис ставит под удар около 300 тысяч рабочих мест, обеспечивавших функционирование отрасли. Экономисты опасаются, что падение доходов может достичь 70% в пятилетнем цикле, что исключит возможность импорта жизненно важных товаров для населения.

Даже те, кто искал бюджетные путевки или дешевый отдых, теперь вынуждены обходить Кубу стороной. В нынешних реалиях остров стремительно теряет статус туристической Мекки, превращаясь для многих в закрытую зону, где кризис авиасообщения обнулил все усилия по развитию сервиса.

"Куба сегодня переживает один из сложнейших периодов за последнюю декаду. Инфраструктура, которая годами держалась на энтузиазме, не выдержала отсутствия регулярных поставок топлива. Для туристического рынка в целом это сигнал о необходимости диверсификации направлений. Тем, кто планирует отдых, стоит обращать внимание на перспективные малоизвестные регионы, где еще не наблюдается проблем с логистикой. Риск оказаться запертым в отеле без связи слишком высок для обычного отпуска".

Специалист по организации поездок Андрей Волков

FAQ

Возможно ли вернуть деньги за тур на Кубу из-за кризиса?
Вернуть средства можно через претензию туроператору, ссылаясь на неоказание услуг согласно закону о защите прав потребителей. Рекомендуется тщательно фиксировать все факты несоответствия условий бронирования.

Проверено экспертом: консультант по планированию путешествий Дмитрий Гаврилов

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

