Куба без отелей и шума: куда ведут тропы, о которых не рассказывают в турагентствах

Куба скрывает гораздо больше, чем пляжи и колониальные кварталы. За пределами привычных туристических маршрутов здесь раскинулась сеть национальных парков, где сохранились одни из самых нетронутых экосистем Карибского бассейна. Эти территории позволяют увидеть остров таким, каким он был задолго до появления курортов и шумных городов. Об этом сообщает издание Lonely Planet.

Горные маршруты и вершины Сьерра-Маэстры

Национальный парк Туркино расположен на стыке провинций Сантьяго-де-Куба и Гранма и считается главным направлением для пешего туризма на острове. Здесь находятся три самые высокие точки Кубы, включая Пико Туркино высотой почти 2000 метров. Тропы проходят через густые леса, папоротниковые заросли и открывают виды на побережье Карибского моря.

Посещение парка возможно только с гидом, а восхождение на вершину занимает два дня с обязательной ночёвкой. По пути путешественники могут увидеть Командансию де ла Плата — бывший штаб партизан Фиделя Кастро, который сегодня превращён в небольшой музей под открытым небом.

Запад Кубы и дикая морская природа

Национальный парк Гуанахакабибес занимает полуостров Кабо-де-Сан-Антонио и охватывает сотни километров почти нетронутого побережья. Этот биосферный резерват ЮНЕСКО известен каменистыми берегами, уединёнными пляжами и богатой морской фауной. С мая по сентябрь сюда выходят откладывать яйца морские черепахи, а в прибрежных водах можно встретить десятки видов тропических рыб.

Парк труднодоступен, поэтому путешествие требует внедорожника и сопровождения специалистов. Для дайвинга и снорклинга туристы обычно отправляются в район Мария-Ла-Горда, рядом с крупнейшим в Карибском бассейне рифом чёрных кораллов.

Долины, болота и островные архипелаги

Валье-де-Виньялес на западе страны известна своими известняковыми холмами-моготами и табачными плантациями. Это одно из лучших мест на Кубе для велопрогулок и неспешных походов, а близость к Гаване делает регион особенно популярным. Водно-болотный парк Сьенага-де-Сапата, напротив, привлекает орнитологов: здесь обитает множество эндемичных птиц, а экскурсии проходят по лагунам и мангровым зарослям.

Морские национальные парки Лос-Кайманес и Кагуанес остаются малоизвестными даже среди опытных путешественников. Первый почти полностью скрыт под водой и идеально подходит для снорклинга, второй славится пещерами и крупнейшими на острове колониями летучих мышей. На востоке страны расположен парк Алехандро де Гумбольдт — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, где сосредоточено уникальное биоразнообразие и редкие эндемичные виды.

Национальные парки Кубы открывают другую сторону острова — дикую, зелёную и удивительно разнообразную. Путешествие по ним требует времени и подготовки, но взамен дарит редкое ощущение соприкосновения с живой природой Карибского региона, практически не тронутой массовым туризмом.