После смещение с поста министра обороны России Сергея Шойгу цены на изображения его персоны на онлайн-площадках резко снизились.
Подобные товары были выставлены на торговых площадках Ozon и Wildberries.
Стоимость портретов бывшего министра в рамках упала на 35-77 процентов в зависимости от продавца. Так, один предложил снижение цены с 2663 до 622 рублей, а другой сделал сокращение с 3037 до 1822 рублей.
В то же время на онлайн-магазинах появились изображения Андрея Белоусова, которого президент России Владимир Путин предложил на пост министра обороны. Средняя стоимость таких портретов составляет 1300 рублей.
Сергея Шойгу назначили секретарем Совета безопасности России. Он также получит должность заместителя президента в комиссии по военно-промышленному комплексу и начнет контролировать деятельность Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
Фото: commons.wikimedia.org/Вадим Савицкий (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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