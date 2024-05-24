Аналитики ресурса "Чек Индекс" заметили рост цен на клубнику в России на 20%.



Согласно данным, килограмм этого ягодного продукта в среднем оценивается примерно в 600 рублей. В Москве стоимость клубники превышает среднероссийский уровень и составляет около 650 рублей.



По информации портала РБК, в ближайшем будущем оптовые цены на клубнику могут подняться на дополнительные 20% от текущего уровня. Рост цен, по данным издания, был частично обусловлен майскими заморозками.



При этом в Минсельхозе утверждают, что погодные условия не окажут существенного влияния на урожай клубники в южных регионах.

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