В Царском Селе в Санкт-Петербурге должно было состояться мероприятие. Всё необходимое оборудование доставляли на место проведения ночью на понтоне. Из-за тяжёлого груза он перевернулся, рассказывает региональное управление Следственного комитета.
На понтоне, на котором в Царское Село переправляли оборудование на мероприятие, было 24 пассажира. На Большом пруду в Екатерининском несамоходное плавучее изделие совершил неудачный манёвр. В итоге понтон перевернулся и потащил за собой в воду всех пассажиров. Сообщается, что трое из присутствующих на плавучем транспорте пострадали, а один пассажир скончался. Как выяснилось, потерпевшими оказались три женщины и сам водитель транспорта. На данный момент дело передано в правоохранительные органы, где уже сказали, что был нарушен Уголовный кодекс. Разбирательство по вопросу оказания услуг, не соответствующих нормам безопасности и впоследствии вызвавшее погибель человека, уже начали.
Как оказалось, масштабное мероприятие должно было увидеть множество известных людей и посетителей. Праздник организовывали по случаю 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина, информирует один из главных российских Telegram-каналов о происшествиях "112".
Понтон предполагается для перевозки максимум 12 человек. В тот момент, когда произошла чрезвычайная ситуация, на несамоходном плавучем средстве находилось недопустимое количество пассажиров.
Этой ночью в Царское Село приехал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Он уже успел насладиться выставкой, созданной Всероссийским музеем А. С. Пушкина и Государственным музеем-заповедником "Царское Село". Мероприятие организовано к 225-летию поэта.
Фото: Flickr / jimmyweee (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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