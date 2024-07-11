Ученые из Китая, Австрии и Дании создали экзотическую форму материи, называемую "кристаллом времени", используя лазерное излучение для возбуждения атомов рубидия до состояния Ридберга. Это исследование, опубликованное в журнале Nature Physics, демонстрирует, как атомы начали ритмично пульсировать, переходя между стандартным и возбужденным состояниями.

"Кристалл времени" — это структура, где частицы повторяют свои движения во времени, аналогично кристаллическим структурам в пространстве. Такая материя, ранее считавшаяся "невозможной", может найти применение в квантовых вычислениях и других технологиях благодаря своим самоподдерживающимся колебаниям.

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