Туристы ждут прозрачную воду, а получают нюансы сезона: Пхукет и Паттайя расходятся по чистоте моря

В конце зимы тысячи туристов вновь спорят, куда отправиться за солнцем — на Пхукет или в Паттайю. Оба курорта обещают тёплое море и яркие впечатления, но ощущаются совершенно по-разному. Главный вопрос остаётся прежним: где вода прозрачнее, а пляжи действительно чище в феврале и марте. Об этом сообщает Турпром.

Городской характер Паттайи и состояние воды

Паттайя находится в бухте Сиамского залива, и её география напрямую влияет на прозрачность моря. В сухой сезон погода комфортная, осадков немного, но вода у берега нередко выглядит мутноватой. Причина — сезонные течения, которые приносят водоросли, а также активное движение катеров и плотная городская застройка вдоль линии пляжа.

Особенно это заметно на центральном пляже и в районе Джомтьена. В пик сезона нагрузка на инфраструктуру возрастает, и вода редко напоминает открытку с бирюзовой гладью. Купаться можно без проблем, море тёплое и спокойное, однако прозрачность здесь уступает островным направлениям.

При этом Паттайя остаётся востребованной: Таиланд сохранил статус популярного направления у россиян, а спрос на зимние поездки стабильно высокий. Те, кто хочет более чистую воду, отправляются на Ко Лан — дорога занимает около получаса, и там море заметно прозрачнее.

Пхукет: открытая акватория и сезонные перемены

Пхукет омывается Андаманским морем, и в конце зимы здесь чаще всего можно увидеть насыщенные оттенки бирюзы. Пляжи Ката, Карон и Най Харн славятся чистым песком и более открытой акваторией. Именно открытость моря обеспечивает лучшую циркуляцию воды и её прозрачность.

Однако и здесь возможны природные сюрпризы. Ветер и течения могут приносить к берегу водоросли или природный мусор, меняя картину за пару дней. Уборка проводится регулярно, поэтому утром пляжи выглядят аккуратнее всего.

Тем, кто особенно ценит спокойное купание без толпы, стоит обратить внимание на Най Харн выбирают для купания без толпы на юге Пхукета. Этот район считается одним из самых чистых и комфортных для отдыха в сухой сезон.

Цены и атмосфера: важная разница

Различия между курортами проявляются не только в прозрачности воды. Пхукет давно ориентирован на международный рынок, поэтому цены в ресторанах у моря нередко сопоставимы с крупными европейскими городами. Ужин с морепродуктами на первой линии может стоить 2500-4000 бат на двоих.

В Паттайе конкуренция выше, а формат отдыха более демократичный. Здесь проще найти заведения с доступными ценами, а ужин из рыбы и креветок может обойтись в 800-1500 бат. Курорт привлекает динамикой, ночной жизнью и широким выбором развлечений.

Пхукет чаще выбирают семьи и любители спокойного отдыха. Паттайя подходит тем, кто ценит городскую энергию и разнообразный досуг. Эти особенности напрямую влияют и на общее впечатление от пляжей: где-то акцент на природе, где-то — на инфраструктуре.

В итоге выбор зависит от приоритетов. Если важна прозрачная вода у берега и более живописные пейзажи, Пхукет чаще оправдывает ожидания в конце зимы. Если же нужен насыщенный ритм и возможность сэкономить, Паттайя остаётся привлекательным вариантом, особенно с выездами на близлежащие острова. Понимание этих нюансов помогает заранее сформировать реалистичные ожидания и сделать отдых комфортным.