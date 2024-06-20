На фоне стабилизации курса биткоина наблюдается резкий рост стоимости нескольких криптоактивов, связанных с искусственным интеллектом (ИИ).

Аналитический сервис CryptoRank сообщает, что за последние сутки объемы торгов криптовалютами, относящимися к категории ИИ, увеличились на 17% и достигли $1,3 млрд.

Лидером роста среди криптоактивов, связанных с ИИ, стала криптовалюта платформы Fetch.ai (FET), разрабатывающей алгоритмы машинного обучения для подключения устройств интернета вещей.

За последние сутки курс FET вырос на 29% до $1,68. Платформа была запущена в 2017 году выпускниками Кембриджского университета.

Токен децентрализованной платформы для разработчиков искусственного интеллекта SingularityNET (AGIX) вырос на 25% за последние сутки.

Криптовалюта OCEAN, используемая проектом Ocean Protocol в сфере экономики данных, подорожала на 23% до $0,67.

Криптовалюта TAO, собственный токен децентрализованной сети машинного обучения Bittensor, поднялась до $314, увеличившись в цене на 6%.

Токен проекта Worldcoin (WLD), за разработкой которого стоит исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман, подорожал на 4%.

Часто наблюдается, что альткоины, связанные с ИИ, демонстрируют резкие скачки в цене, когда в СМИ появляются новости о достижениях в сфере искусственного интеллекта.

В феврале, после публикации отчета о прибыли крупнейшего производителя чипов NVIDIA, несколько крупных криптоактивов одновременно отреагировали ростом на рекордные финансовые показатели компании.

Аналогичную динамику продемонстрировали криптоактивы, ориентированные на ИИ, на новостях о чат-боте ChatGPT и запуске графической ИИ-сети Sora.

Во вторник, 18 июня, капитализация производителя чипов NVIDIA достигла рекордного максимума.

NVIDIA обогнала Microsoft и стала первой по рыночной стоимости среди всех публичных компаний в мире. Рыночная стоимость компании составила $3,3 трлн.

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