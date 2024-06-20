На фоне стабилизации курса биткоина наблюдается резкий рост стоимости нескольких криптоактивов, связанных с искусственным интеллектом (ИИ).
Аналитический сервис CryptoRank сообщает, что за последние сутки объемы торгов криптовалютами, относящимися к категории ИИ, увеличились на 17% и достигли $1,3 млрд.
Лидером роста среди криптоактивов, связанных с ИИ, стала криптовалюта платформы Fetch.ai (FET), разрабатывающей алгоритмы машинного обучения для подключения устройств интернета вещей.
За последние сутки курс FET вырос на 29% до $1,68. Платформа была запущена в 2017 году выпускниками Кембриджского университета.
Токен децентрализованной платформы для разработчиков искусственного интеллекта SingularityNET (AGIX) вырос на 25% за последние сутки.
Криптовалюта OCEAN, используемая проектом Ocean Protocol в сфере экономики данных, подорожала на 23% до $0,67.
Криптовалюта TAO, собственный токен децентрализованной сети машинного обучения Bittensor, поднялась до $314, увеличившись в цене на 6%.
Токен проекта Worldcoin (WLD), за разработкой которого стоит исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман, подорожал на 4%.
Часто наблюдается, что альткоины, связанные с ИИ, демонстрируют резкие скачки в цене, когда в СМИ появляются новости о достижениях в сфере искусственного интеллекта.
В феврале, после публикации отчета о прибыли крупнейшего производителя чипов NVIDIA, несколько крупных криптоактивов одновременно отреагировали ростом на рекордные финансовые показатели компании.
Аналогичную динамику продемонстрировали криптоактивы, ориентированные на ИИ, на новостях о чат-боте ChatGPT и запуске графической ИИ-сети Sora.
Во вторник, 18 июня, капитализация производителя чипов NVIDIA достигла рекордного максимума.
NVIDIA обогнала Microsoft и стала первой по рыночной стоимости среди всех публичных компаний в мире. Рыночная стоимость компании составила $3,3 трлн.
Фото: autor de la página (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
TAC: США не стоило отказываться от предложений Путина
В статье для журнала The American Conservative бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии Джеймс Карден отметил, что Соединённые Штаты пропустили возможность рассмотреть предложение президента России Владимира Путина по разрешению конфликта на Украине.
Путин назвал Вьетнам давним союзником
Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал Вьетнам одним из наиболее надежных союзников страны, отношения с которым прошли долгий путь и успешно перенесли трудности.
VK инвестирует 300 млн рублей в создание сервиса для репетиторов
Холдинг VK вкладывает значительные средства в разработку платформы для онлайн-репетиторства, которая станет аналогом популярного сервиса Google Classroom.
Студенты Самарского университета создали приложение на основе нейросети
Учащиеся Самарского университета имени Королева придумали приложение, базирующееся на работе нейросети, которое составляет пищевой рацион. О разработке информировали журналистов РИА Новости в пресс-службе вуза.