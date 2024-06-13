С начала года пользователи криптовалют получили в общей сложности около 4 миллиардов долларов в виде бесплатных токенов, раздаваемых в рамках эирдропов, сообщает The Block. Общая сумма распределенных таким образом криптовалют, по подсчетам платформы CoinGecko, уже достигла внушительной цифры в 34 миллиарда долларов.

В тройку лидеров по объему разданных токенов вошли криптовалютная биржа Jupiter, блокчейн второго уровня StarkNet и мемкоин Notcoin, каждый из которых распределил по 1 миллиарду долларов в виде токенов. Рассчеты основаны на общем выпуске токенов и их средней цене за последние месяцы.

Эксперты CoinGecko отмечают, что к концу 2023 года команды Uniswap, ApeCoin и dYdX раздали своим наиболее активным пользователям токены на сумму 26,6 миллиарда долларов, что значительно повлияло на рост популярности этих проектов.

Эирдропы представляют собой эффективный инструмент для привлечения пользователей и повышения их лояльности к блокчейн-проектам. В обмен на активное участие в проекте — тестирование сервисов, предоставление ликвидности и другие действия — пользователи получают вознаграждение в виде криптовалюты или NFT.

Бесплатная раздача токенов создает рынок для новой криптовалюты, в то время как большая часть предложения, как правило, остается у разработчиков и инвесторов, что обеспечивает финансовую стабильность проекта и источник прибыли для его участников.

Среди крупных эирдропов 2024 года — сеть второго уровня zkSync, децентрализованная биржа Zeta Markets и протокол рестейкинга EigenLayer, где участники могут уже претендовать на получение токенов, хотя их фактическая выдача состоится только в конце года.

Фото: Marko Ahtisaari (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)