Адель
Адель
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 20:52

Адель решилась на шаг, который изменит её карьеру: Том Форд готовит проект-сенсацию

Адель дебютирует в кино в фильме "Плач к небесам" — Variety

Британская певица Адель готовится к совершенно новому этапу в своей карьере — она впервые появится на большом экране. Звезда, чьи баллады покорили мир, дебютирует в кино в фильме "Плач к небесам" (Cry to Heaven), над которым работает знаменитый дизайнер и режиссёр Том Форд. Картина станет экранизацией одноимённого романа Энн Райс 1982 года и обещает стать одной из самых обсуждаемых премьер ближайших лет.

Музыка и кино: новая глава для Адель

Для Адель, давно снискавшей славу одной из самых эмоциональных и искренних певиц современности, это станет первым опытом актёрской игры. Артистка не раз признавалась, что отказывается от проектов, которые не откликаются ей на уровне чувств, поэтому участие в фильме Форда говорит само за себя: история явно задела её за живое.

По информации Variety, Адель исполнит одну из ключевых ролей, хотя детали её персонажа пока держатся в секрете. Известно лишь, что сюжет развернётся в Италии XVIII века, где столкнутся судьбы двух мужчин — венецианского дворянина и молодого певца, чьи пути пересекутся самым неожиданным образом.

Том Форд возвращается в режиссуру

Том Форд, известный всему миру как фэшн-дизайнер и экс-креативный директор Gucci и Yves Saint Laurent, снова возвращается к кино. Он не только возглавит проект в качестве режиссёра, но и сам напишет сценарий, а также займётся продюсированием.

Ранее Форд уже доказал, что способен снимать глубокие и визуально безупречные картины. Его дебютная работа "Одинокий мужчина" (A Single Man, 2009) получила восторженные отзывы критиков, а драма "Под покровом ночи" (Nocturnal Animals, 2016) была отмечена призом жюри Венецианского кинофестиваля. "Плач к небесам" станет третьим режиссёрским опытом мастера и, по его словам, "самым личным фильмом в карьере".

Звёздный актёрский состав

К проекту уже присоединился впечатляющий ансамбль актёров. В фильме появятся Николас Холт, Аарон Тейлор-Джонсон, Киран Хайндс, Джордж МакКей, Марк Стронг, Колин Ферт, Пол Беттани, Хантер Шефер и Тандиве Ньютон.

Среди менее известных, но перспективных имён — Дэниел Куинн-Тойе, Жозефина Тизен, Теодор Пеллерен, Дэрил МакКормак, Кассиан Билтон, Хаук Ханненманн и Люкс Паскаль. Съёмки стартуют уже в январе и пройдут в Лондоне и Риме.

О чём роман Энн Райс

Книга Энн Райс, положенная в основу сценария, исследует тему утраты, искусства и силы человеческого голоса. Действие разворачивается в мире итальянской оперы, где интриги, страсть и борьба за признание переплетаются с вопросами судьбы и морали.

Роман был одной из самых необычных работ писательницы, известной прежде всего по серии "Вампирские хроники". Для Тома Форда история стала идеальной основой для экранизации, где можно совместить чувственность, роскошь и глубокую эмоциональность.

Что известно о производстве

Компания Форда самостоятельно финансирует фильм и намерена продать права на показ после завершения съёмок. Такой подход даст режиссёру полную творческую свободу и позволит сохранить авторский почерк.

Ожидается, что премьера "Плача к небесам" состоится осенью 2026 года. Кинокритики уже называют проект одним из самых амбициозных в грядущем сезоне — не только из-за звёздного состава, но и благодаря обещанному эстетическому размаху.

Исторический контекст: Италия XVIII века

Сюжет фильма переносит зрителей в эпоху, когда искусство и страсть были неразделимы. Венеция того времени — это мир театров, маскарадов и музыкальных состязаний, где талант мог стать как благословением, так и проклятием.

Эта атмосфера идеально соответствует визуальной манере Форда: утончённая роскошь костюмов, бархатная фактура света и внимание к каждой детали неизменно присутствуют в его киноработах.

А что если…

Если актёрский дебют Адель окажется успешным, это может открыть перед ней совершенно новые горизонты. Не исключено, что певица последует примеру Леди Гаги, чья работа в фильме "Звезда родилась" принесла ей "Оскар" за лучшую песню и признание как актрисы.

Поклонники уже обсуждают, появится ли в фильме оригинальная композиция Адель. Официального подтверждения пока нет, но если это произойдёт, "Плач к небесам" может претендовать не только на драматические награды, но и на музыкальные.

FAQ

Когда начнутся съёмки фильма "Плач к небесам"?
Производство стартует в январе 2026 года в Лондоне и Риме.

Будет ли Адель исполнять песни в фильме?
Пока не подтверждено, но поклонники надеются, что певица запишет хотя бы одну оригинальную композицию.

Когда состоится премьера?
Релиз фильма запланирован на осень 2026 года.

Кто режиссёр картины?
Том Форд — дизайнер и кинематографист, автор фильмов "Одинокий мужчина" и "Под покровом ночи".

