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Приборная панель автомобиля
Приборная панель автомобиля
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Иван Рогов Опубликована сегодня в 11:59

Не жмите газ в пол на трассе: превышение одного порога резко опустошит ваш кошелек

90 или 110 км/ч — не всегда лучший режим: как найти свою крейсерскую скорость для дальней дороги

На трассе многие держат одну и ту же мысль: раз машина может разогнаться до 180 или 200 км/ч, значит, так и надо идти часами. Но на длинной дороге это быстро оборачивается лишним расходом, шумом и усталостью. Крейсерская скорость — не рекорд на спидометре, а режим, где автомобиль едет бодро, но без лишней нагрузки на мотор, коробку и кошелёк. Для одной машины это может быть 90 км/ч, для другой — 110, а для третьей и вовсе другой темп, потому что режим работы двигателя и трансмиссия у всех разные. Пустой седан, гружёный универсал и рамный внедорожник на одной и той же дороге ведут себя не одинаково.

"Крейсерскую скорость нельзя брать с потолка. На неё влияют передаточные числа коробки, запас тяги на низких оборотах, аэродинамика и загрузка машины. Если один автомобиль спокойно идёт на высокой передаче при умеренных оборотах, другой в том же темпе уже начинает заметно терять экономичность. Поэтому ориентиром служит не одна цифра, а поведение конкретной машины на трассе".

автоэксперт Иван Рогов

Что называют крейсерской скоростью

Крейсерская скорость — это не отдельная норма из ПДД и не число, которое производитель обязан вписать в паспорт. Так называют режим, при котором машина проходит дорогу без лишних затрат топлива или энергии. Термин пришёл из других видов транспорта, а потом прижился и в автомобильной речи.

В ПДД такого понятия нет, и это важная деталь. Дорожные знаки и ограничения всегда главнее любых разговоров про "удобный темп". Даже если машине комфортно ехать на 120 км/ч, это ничего не меняет там, где разрешено меньше.

Поэтому крейсерскую скорость нельзя путать с разрешённой или рекомендованной государством. Это просто наиболее разумный режим для конкретной машины на конкретной дороге. И этот режим у каждого автомобиля свой, без универсальной цифры для всех.

Чем она отличается от максимальной

Максимальная скорость отвечает на другой вопрос: насколько быстро машина вообще способна ехать. При таком режиме экономичность уходит на второй план, потому что двигатель работает под высокой нагрузкой. Топлива уходит больше, а воздух начинает давить на кузов всё сильнее.

Крейсерский режим устроен иначе. Он нужен не для гонки, а для ровной и долгой поездки без лишнего расхода. Автомобиль может разгоняться до 200 км/ч, но наиболее спокойный и выгодный по расходу темп у него окажется заметно ниже.

Сами цифры тоже ничего не обещают. Два автомобиля с одинаковой паспортной максималкой могут вести себя на трассе по-разному. Один охотно держит 100 км/ч на низких оборотах, другой уже начинает просить больше топлива и шума.

Почему расход растёт на скорости

Главный враг экономичной езды — воздух. На невысокой скорости на расход сильнее влияют масса машины, шины, двигатель и коробка. Но чем выше темп, тем заметнее становится сопротивление воздуха, и платить за него приходится всё больше.

Именно поэтому переход с умеренного темпа на 110-120 км/ч часто кажется небольшим, а в расходе уже виден сразу. Дальше разгон даётся ещё дороже. Поэтому высокая передача сама по себе не означает, что машина будет и дальше ехать одинаково выгодно.

Производители давно борются с этим через форму кузова, днище и колёса. У старых легковушек коэффициент аэродинамического сопротивления около 0,28 считался хорошим, а у некоторых современных серийных машин встречаются значения 0,21-0,23 и ниже. Форма кузова тут работает не хуже силы мотора: чем аккуратнее обводы, тем легче машине держать темп.

Как найти свой режим

Точной формулы для всех машин нет, и это нормально. Смотрят сразу на скорость, обороты, передачу и то, как меняется расход при разгоне. Если чуть прибавить газ, а топлива уходит уже заметно больше, значит, машина вышла за удобный предел.

У атмосферных бензиновых моторов рабочий ориентир часто лежит в зоне 2000-4000 об/мин. У бензиновых турбомоторов нижняя граница может быть около 1700 об/мин, а у дизелей — примерно 1500 об/мин благодаря тяге на малых оборотах. Это не готовая инструкция, а лишь подсказка, где мотору легче жить на трассе.

Коробка передач тоже решает многое. Современные трансмиссии с шестью, семью, восемью и большим числом ступеней позволяют держать низкие обороты на высокой скорости. Поэтому два автомобиля с одинаковым мотором при 100 км/ч могут работать совсем по-разному.

"Мощный двигатель не отменяет аэродинамику и не делает любой высокий темп выгодным автоматически. На длинной дистанции воздух всё равно начинает тянуть расход вверх, даже если машина легко держит скорость. Поэтому паспортная максималка говорит о возможностях автомобиля, но не о том, как он поведёт себя в многочасовой поездке. Для трассы важнее ровная работа агрегатов, чем сама цифра на спидометре".

автоэксперт Дмитрий Сафронов

Почему одна и та же машина едет по-разному

На крейсерскую скорость влияют не только мотор и коробка. Масса машины, форма кузова, шины и загрузка тоже меняют картину. Пустой автомобиль и тот же автомобиль с пассажирами и багажом живут на трассе в разных режимах.

Рельеф дороги добавляет свою поправку. На ровном участке машина идёт легче, а на затяжных подъёмах мотору приходится тратить больше энергии. Поэтому цифра, удобная на одной трассе, на другой уже может оказаться не лучшей.

Для большинства обычных машин заметное ухудшение экономичности часто начинается после 110-120 км/ч. Но делать из этого универсальное правило нельзя. Конструкция автомобиля и условия поездки всё равно решают больше, чем общая привычка водителей держать одну и ту же скорость.

Как понять свой оптимальный темп

Смотреть нужно не на красивую цифру, а на поведение машины. Если автомобиль уверенно идёт на высокой передаче, мотор не орёт, а расход не прыгает при каждом лишнем километре в час, значит, режим близок к удачному. Тут помогает простая логика, без сложной теории.

Крейсерская скорость — это не место, где машина умеет ехать быстрее всего. Это граница, после которой каждый новый шаг по спидометру начинает стоить слишком дорого. На длинной дороге такая разница особенно заметна.

Поэтому правильнее задавать себе не общий вопрос про "норму для всех", а смотреть на свою машину. Максимальная скорость указана в характеристиках, ограничения — на знаках, а свой спокойный темп приходится искать отдельно, с учётом мотора, коробки, аэродинамики и загрузки.

Проверено экспертом: автоэксперт Иван Рогов

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Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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