В мае 2026 года на Дальнем Востоке запускается первый тихоокеанский круизный маршрут, который свяжет Владивосток, Корсаков, Курильские острова и Петропавловск-Камчатский. Десятидневное путешествие на борту современного дизель-электрохода "Астория Нова" обойдется пассажирам в 170 тысяч рублей. Судно вмещает до 1100 человек и оснащено 11 палубами для комфортного отдыха. Туристы смогут выбрать как прямой, так и обратный путь с посещением Командорских островов.

Особенности нового круизного маршрута

Маршрутная сеть охватит ключевые точки дальневосточного побережья, предлагая путешественникам уникальный доступ к удаленным природным локациям. Стандартный тур рассчитан на 10 дней, при этом стоимость проживания распределена из расчета 17 тысяч рублей в сутки на одного человека. В итоговую цену включены не только перемещение по воде, но и базовая инфраструктура отдыха.

Пассажирам доступен выбор между следованием из Владивостока в Петропавловск-Камчатский или обратным маршрутом. Второй вариант дополнен заходом на Командорские острова, что существенно расширяет географию экспедиции. Такой подход к планированию позволяет охватить интересы широкого круга туристов, предпочитающих как активное исследование островов, так и размеренный морской отдых.

Навигационный период обещает быть достаточно длительным, охватывая время с июня по октябрь, пока метеоусловия позволяют безопасно эксплуатировать судно. В зимний сезон судно переходит на южное направление, обслуживая линию в Южном Китае, что обеспечивает стабильную круглогодичную эксплуатацию лайнера.

Оснащение судна и сервис

Комфорт пассажиров обеспечивается за счет внушительных габаритов дизель-электрохода "Астория Нова", насчитывающего 11 палуб. Судно способно одновременно разместить до 1100 гостей, предлагая им полный спектр услуг в открытом море. Инфраструктура корабля спроектирована для длительных переходов, поддерживая высокий стандарт обслуживания на всем протяжении пути.

В пакетное предложение входит полноценное четырехразовое питание, что снимает вопрос организации быта во время участия в программе. Кроме того, лайнер оснащен площадками для досуга и отдыха, где команда проводит развлекательные мероприятия для пассажиров всех возрастов. Это делает круиз подходящим форматом как для индивидуальных поездок, так и для семейного отдыха.

"Запуск таких масштабных морских проектов значительно стимулирует интерес к природным богатствам Дальнего Востока. Подобные маршруты требуют тщательной координации между регионами для обеспечения должного уровня сервиса и безопасности. Важно, что внимание уделяется не только логистике, но и созданию качественного наполнения программы для каждого туриста. Включение Курильских и Командорских островов в доступную туристическую сеть станет мощным импульсом для локальной экономики" Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Перспективы развития туризма в регионе

Для развития инфраструктуры круизной линии власти регионов приступили к подготовке профессиональных гидов. Эти специалисты будут адаптировать программу под специфику каждого пункта назначения, снабжая туристов актуальными знаниями о местных достопримечательностях. Подготовка квалифицированных кадров напрямую влияет на качество итогового турпродукта.

Проект не ограничивается только запуском рейсов, его планируют интегрировать в перечень национальных туристических маршрутов. Такой статус предполагает поддержку и систематизацию развития всей сопутствующей инфраструктуры. Усилия по включению проекта в общую систему должны привлечь дополнительное внимание федеральных структур к развитию морского туризма на Дальнем Востоке.

Развитие круизных направлений в 2026 году станет проверкой готовности портовых городов к приему крупных лайнеров и обслуживанию массового потока гостей. Успешная реализация первого сезона может способствовать росту числа рейсов в будущем. Это открывает новые возможности для сотрудничества между Сахалинской областью, Приморским краем и Камчаткой.