8 дней без чемоданов и переездов: как проходит круиз из Сочи в Турцию

Круиз — это редкий формат, где путешествие начинается не в городе назначения, а прямо с момента посадки на лайнер. Осенью 2025 года автор вместе с мамой и свекровью проверила это на практике, отправившись из Сочи в Турцию с несколькими остановками. За восемь дней удалось и посмотреть города, и полноценно отдохнуть без постоянных переездов и смены отелей. Об этом сообщает Дарья Ефремова.

Как выбирали каюту и что было включено

Круиз бронировали за месяц до старта на официальном сайте лайнера Astoria Grande. За поездку на троих заплатили 260 000 ₽ и взяли самый бюджетный вариант — внутреннюю каюту без окна. Внутри было всё необходимое для жизни на борту: три односпальные кровати, шкаф и отдельная ванная комната с душем и туалетом, а из техники — кондиционер, телевизор и фен.

В стоимость входило четырёхразовое питание по системе шведского стола, анимационная программа и посещение тренажёрного зала. Экскурсии и алкогольные напитки оплачивались отдельно, поэтому бюджет поездки лучше планировать с учётом того, сколько вы готовы тратить на берегу.

Маршрут: Сочи — Стамбул — Амасра — Самсун — Трабзон

Чтобы снизить риск сорванного отплытия из-за задержки рейса, путешественницы прилетели в Сочи за два дня до старта. В субботу в 16:00 они поднялись на борт и отправились в путь: до Стамбула лайнер шёл около полутора суток.

В Стамбуле стоянка длилась два дня. В первый день группа посетила дворец Топкапы, заплатив по 50 € с человека. Автор отмечает, что место произвело сильное впечатление ещё и из-за личной ассоциации с сериалом "Великолепный век" — прогулка по залам и коридорам ощущалась как встреча с историей "вживую". Второй день в городе решили не тратить на экскурсии: остались на борту, загорали и купались, наслаждаясь видами на Босфор, город и мосты.

Дальше маршрут продолжился вдоль черноморского побережья Турции. В Амасре автору понравилась атмосфера небольшого города: она описывает его как красивый и аутентичный, с приятными улочками для прогулок. Самсун, наоборот, показался менее интересным — день там провели на лайнере. В Трабзоне съездили в пещеру Чал со сталактитами и сталагмитами; вход стоил 200 TRY с человека.

Жизнь на борту: развлечения без пауз и отдых "по желанию"

По пути до Стамбула скучать не приходилось: программа шла почти по часам — волейбол, дартс, пилатес, йога, танцы, барбекю, бассейн, джакузи и концерты, в том числе с участием групп "Корни" и "5УТРА". Расписание можно было смотреть в телевизоре каюты и в мобильном приложении. Автор подчёркивает, что активностей было настолько много, что свободное время для чтения или сериалов приходилось буквально "вылавливать".

При этом формат не обязывает участвовать во всём: можно выбрать более спокойный режим — лежаки, бассейн и виды, которые на море становятся отдельной частью впечатлений.

Итоги: цена, впечатления и что бы изменили

Автор признаётся, что поездка стала открытием по стоимости: по её оценке, круиз может обойтись примерно в 85 000 ₽ на человека, если поймать раннее бронирование или купить тур незадолго до отправления. Самые яркие эмоции оставил Стамбул, а на борту запомнились доброжелательная команда и стабильный комфорт.

К внутренней каюте претензий по удобству почти не было, но психологически замкнутое пространство без окна в море временами напрягало — в следующий раз автор планирует взять вариант с окном. Ещё одна деталь: на рейсе было много пенсионеров, но развлекательная программа показалась скорее "молодёжной", хотя это не мешало отдыхать в своём темпе.