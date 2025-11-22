Турция сказала "нет", а туристы ответили танцами: как круиз в Сочи выдержал неожиданный поворот

Неожиданная остановка круизного лайнера Astoria Grande в Сочи обернулась для пассажиров скорее поводом для обсуждений, чем для разочарований. Как сообщает "Российская газета", судну с туристами не разрешили причалить в стамбульский порт "Сарайбурну", однако большинство путешественников восприняли ситуацию спокойно и даже с юмором.

Как пассажиры восприняли отказ Стамбула

Первые сомнения возникли ещё утром, когда капитан сообщил, что вопрос захода остаётся неопределённым. После обеда стало известно, что разрешения не будет, и причины при этом не объяснялись. Туристы рассказывали, что тревоги не возникло, так как маршрут и без того был насыщенным.

"Мы не первый раз в круизе и уже были в Стамбуле. Нас ничего не расстроило. Приедем в следующий раз. И так посетили пять городов, впечатлений масса", — рассказал Владимир из Чехова.

У выхода из сочинского морвокзала пассажиры подходили к журналистам по собственной инициативе, охотно делясь наблюдениями. Некоторые признавались, что предпочли провести день на борту, используя его как возможность неспешно отдохнуть. Ольга из Сочи вспоминала:

"Играли в волейбол, плавали в бассейне, танцевали назло всем туркам", — улыбнулась она.

Как команда работала с настроением туристов

Члены экипажа старались компенсировать отсутствие стоянки в Стамбуле дополнительными активностями. Пассажиры отмечали, что программа развлечений оказалась насыщенной: концерты, рестораны, спа-зона и подготовка к "белой вечеринке" на палубе.

"Команда сделала все возможное, чтобы мы вообще не ощутили грусти", — отметила Людмила из Воронежа.

Для постоянных путешественников эта ситуация стала лишь одним из эпизодов большого маршрута. Супруги Моисеевы признались, что за годы объездили множество стран и уже планируют отметить на лайнере 55-летие свадьбы.

"Несмотря на то что мне уже 80 лет, мы с женой любим отдыхать в круизах, чего и всем желаю. Помните, что эта мечта — сбыточная!" — сказал глава семьи.

Компенсации и планы на новый рейс

Лишь немногие пассажиры расстроились, что не увидят Стамбул, особенно те, кто планировал экскурсии. Им вернули полную стоимость, а также предложили бонусы на следующий рейс.

"Мне было немного грустно, но ничего страшного — нам дали 25-процентную скидку на следующий круиз и 50 евро на бортовую карту", — признался Владимир из Саратова.

По словам сотрудников стойки регистрации, лишь один турист потребовал расширенную компенсацию; этот случай рассмотрят отдельно. Между тем судно уже готовится к новому маршруту — в 21:00 Astoria Grande вновь выйдет из Сочи в сторону Турции и Египта. Первая остановка снова запланирована в Стамбуле, и только предстоящие дни покажут, разрешат ли заход в порт в этот раз.