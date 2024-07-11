Летом 2024 года на российском авторынке появятся три новых кроссовера, которые привлекают своим соотношением цена/качество. Evolute i-Space — семиместный гибрид с электромотором в 178 л. с. и бензиновым двигателем в 110 л. с., стоимость стартует от 3,36 млн рублей.

Haval H9 — полноприводный внедорожник с двумя вариантами двигателя (дизельным в 184 л. с. и бензиновым в 218 л. с.), цена ожидается от 4,5 млн рублей. И наконец, Forthing T5 — бюджетная модель с турбодвигателем в 144 л. с., предлагается по начальной цене от 1,9 млн рублей.

Эти автомобили предлагают разнообразные комплектации и оснащение, что делает их привлекательными для российских покупателей.

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