Эксперт выделил сильную сторону всех массовых китайских кроссоверов — отличную городскую динамику по доступной цене. Дмитрий Ласьков, тест-редактор Motor.ru, протестировал большинство моделей китайских кроссоверов стоимостью до 3 миллионов рублей на российском рынке и установил, что многие из них оснащены турбомоторами объёмом 1,5 или 1,6 литра и мощностью около 150 лошадиных сил. Эти двигатели обеспечивают высокую эластичность, позволяя автомобилям энергично ускоряться в городских условиях независимо от начальной скорости и передачи. Тяговых характеристик современных турбомоторов хватает для динамичного перемещения в городе независимо от типа трансмиссии.

Однако хорошая динамика китайских кроссоверов имеет свои ограничения. Старт с места часто сопровождается задержкой, влияющей на результаты разгона. Кроме того, на трассе динамика зависит от мощности двигателя, массы и аэродинамики кузова, в чём китайские кроссоверы не превосходят другие марки. Тем не менее, китайские кроссоверы стали доступным вариантом для российских водителей, желающих получить динамичные автомобили.

Фото: flickr.com/Rutger van der Maar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)