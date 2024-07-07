Китайский автомобильный бренд SWM планирует вступить на российский рынок, анонсируя новый кроссовер G03 и начало масштабного производства в России на заводе "Автотор" в Калининграде.
Производство кроссовера предусматривает полный цикл с возможностью выпуска 40 тыс. автомобилей ежегодно, включая сварку и окраску кузовов. Новый кроссовер G03 ожидается на рынке в 2024 году, и он станет частью растущего модельного ряда SWM в России, который уже включает модели G01, G01F и G05 Pro.
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