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Китайский автобренд SWM анонсировал новый кроссовер G03 для российского рынка
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Китайский автобренд SWM анонсировал новый кроссовер G03 для российского рынка

Китайский автомобильный бренд SWM планирует вступить на российский рынок, анонсируя новый кроссовер G03 и начало масштабного производства в России на заводе "Автотор" в Калининграде.

Производство кроссовера предусматривает полный цикл с возможностью выпуска 40 тыс. автомобилей ежегодно, включая сварку и окраску кузовов. Новый кроссовер G03 ожидается на рынке в 2024 году, и он станет частью растущего модельного ряда SWM в России, который уже включает модели G01, G01F и G05 Pro.

Фото: commons.wikimedia.org/Jengtingchen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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