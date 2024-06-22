Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал тестировать новый среднеразмерный кроссовер. Об стало известно из сообщества Avtograd News в социальной сети "ВКонтакте".

"Автомобиль НТЦ ВАЗа с заклеенными эмблемами, вероятно, является будущей моделью X-cross 8", — говорится в сообщении.

До этого мы также сообщали о поступлении в дилерские центры автомобилей Lada Largus по цене в 1,66-1,67 млн рублей. В наличии имеются универсалы и фургоны.

Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry Racer (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)