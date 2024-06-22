Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.06.2024 : 87,9595
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.06.2024 : 94,2606
  1. Главная
  2. Страна
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:28

"АвтоВАЗ" начал тестирование нового среднеразмерного кроссовера

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал тестировать новый среднеразмерный кроссовер. Об стало известно из сообщества Avtograd News в социальной сети "ВКонтакте".

"Автомобиль НТЦ ВАЗа с заклеенными эмблемами, вероятно, является будущей моделью X-cross 8", — говорится в сообщении.

До этого мы также сообщали о поступлении в дилерские центры автомобилей Lada Largus по цене в 1,66-1,67 млн рублей. В наличии имеются универсалы и фургоны.

Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry Racer (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

JATO Dynamics: Tesla Model Y признана самым продаваемым автомобилем в мире

JATO Dynamics: Tesla Model Y признана самым продаваемым автомобилем в мире

Tesla Model Y стала лидером мировых продаж автомобилей в 2023 году с рекордными 1,22 миллионами единиц, что на 64% больше по сравнению с предыдущим годом.

Читать полностью
Вольфович: Минск предостерёг сторонников развязывания конфликта в ЕС

Вольфович: Минск предостерёг сторонников развязывания конфликта в ЕС

Политики Запада подталкивают мир к новому разрушительному конфликту в ЕС. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович во время возложения цветов и венков у монумента Победы в Минске в День памяти жертв ВОВ и геноцида белорусского народа.

Читать полностью

Общество

Врач-иммунолог Жемчугов рассказал, оправданы ли народные средства для лечения

Врач-иммунолог Жемчугов рассказал, оправданы ли народные средства для лечения

Эксперт перечислил методы, которые особенно популярны и безопасны.

Читать полностью
В России создали огнетушитель нового поколения

В России создали огнетушитель нового поколения

Ученые из Томского политехнического университета разработали новое поколение самоактивирующихся огнетушителей на основе гидрата двуокиси углерода. Эти огнетушители тушат пламя с помощью ударной волны, возникающей при взрыве гидратной системы.

Читать полностью

Новости