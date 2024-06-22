Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал тестировать новый среднеразмерный кроссовер. Об стало известно из сообщества Avtograd News в социальной сети "ВКонтакте".
"Автомобиль НТЦ ВАЗа с заклеенными эмблемами, вероятно, является будущей моделью X-cross 8", — говорится в сообщении.
До этого мы также сообщали о поступлении в дилерские центры автомобилей Lada Largus по цене в 1,66-1,67 млн рублей. В наличии имеются универсалы и фургоны.
Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry Racer (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
JATO Dynamics: Tesla Model Y признана самым продаваемым автомобилем в мире
Tesla Model Y стала лидером мировых продаж автомобилей в 2023 году с рекордными 1,22 миллионами единиц, что на 64% больше по сравнению с предыдущим годом.
Вольфович: Минск предостерёг сторонников развязывания конфликта в ЕС
Политики Запада подталкивают мир к новому разрушительному конфликту в ЕС. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович во время возложения цветов и венков у монумента Победы в Минске в День памяти жертв ВОВ и геноцида белорусского народа.
Врач-иммунолог Жемчугов рассказал, оправданы ли народные средства для лечения
Эксперт перечислил методы, которые особенно популярны и безопасны.
В России создали огнетушитель нового поколения
Ученые из Томского политехнического университета разработали новое поколение самоактивирующихся огнетушителей на основе гидрата двуокиси углерода. Эти огнетушители тушат пламя с помощью ударной волны, возникающей при взрыве гидратной системы.