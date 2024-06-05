BYD Song Plus (Seal U) представит обновленную версию DM-i 5.0 с новой гибридной силовой установкой. Новая версия будет оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 100 л. с. и крутящим моментом 126 Нм, а также электродвигателем мощностью 160 кВт (217 л. с.).

Новый Song Plus DM-i улучшен по запасу хода на электротяге, теперь до 128 км, и снижен расход топлива до 4,98 л/100 км. Габариты автомобиля остаются неизменными, и он пользуется успехом на рынке Китая.

Возможно, автомобиль будет переименован в Sea Lion 05. Ожидается скорый старт продаж обновленной модели, сообщает За Рулем.

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