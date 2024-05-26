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В Россию привезли первый в мире кроссовер-минивэн Leapmotor C16
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:24

В Россию привезли первый в мире кроссовер-минивэн Leapmotor C16

Leapmotor C16 — первый в мире доступный кроссовер-минивэн, который был оперативно доставлен в Россию российскими дилерами в конце мая. Автомобиль представляет собой уникальное сочетание характеристик кроссовера и минивэна с 6 посадочными местами по схеме 2+2+2 и рядом технологических особенностей.

Он оборудован стильными выдвижными дверными ручками, лидаром на крыше для безопасности и автономности, а также удобными капитанскими креслами второго ряда с функциями обогрева и вентиляции. Салон также включает потолочный экран, независимый климат-контроль и USB-разъемы для пассажиров заднего ряда.

Технологическое оснащение включает 14,6-дюймовый сенсорный экран, систему зарядки смартфона, аудиосистему с 21 динамиком и мощные двигатели как в электрической, так и в гибридной версии. Размеры автомобиля обеспечивают простор и комфорт для всех пассажиров.

Leapmotor C16 доступен в трех эксклюзивных цветах кузова: зеленом, фиолетовом и черном, сообщает За Рулем.

Фото: commons.wikimedia.org/JustAnotherCarDesigner (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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