Toyota RAV4
Toyota RAV4
© www.toyota.com is licensed under public domain
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 16:41

Почему кроссоверы не всегда оправдывают ожидания: опасность, которую скрывает высокий клиренс

Кроссоверы не всегда подходят для бездорожья — большинство моделей оснащены передним приводом — портал Авто Mail

Кроссоверы за последние десятилетия превратились из нишевого продукта в главный тип легкового автомобиля на мировом рынке. Их выбирают за внешний вид, ощущение универсальности и обещание безопасности. Однако вместе с популярностью вокруг SUV сформировалось немало устойчивых заблуждений, которые не всегда подтверждаются фактами. Об этом рассказал портал Авто Mail.

Безопасность: больше — не всегда значит лучше

Существует мнение, что кроссоверы априори безопаснее обычных легковых автомобилей. Действительно, при столкновении с более компактным транспортом пассажиры SUV находятся в более выгодном положении. Исследование Университета Буффало, опубликованное в 2013 году, показало, что риск гибели в ДТП для пассажиров малолитражных автомобилей в 7,6 раза выше. Но этим картина не исчерпывается.

Для пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов крупные кроссоверы представляют большую опасность. Исследование Университета Иллинойса в Спрингфилде за 2021 год выявило, что вероятность гибели детей при наезде SUV в восемь раз выше, чем у легковых автомобилей. В анализируемой выборке кроссоверы фигурировали в 14,7% аварий, а в 25,4% таких случаев ДТП заканчивались смертельным исходом. Причины очевидны: больший вес, высокая линия капота и массивная передняя часть усиливают последствия удара.

Кроме того, увеличенный клиренс смещает центр тяжести вверх, повышая риск опрокидывания. А большая масса напрямую влияет на длину тормозного пути, что особенно критично в экстренных ситуациях, особенно при неправильном давлении в шинах зимой.

Внедорожный характер: ожидания и реальность

Многие покупатели уверены, что любой кроссовер готов к бездорожью. Исторически внедорожники действительно создавались для сложных условий — первые модели, такие как Jeep Willys, проектировались для армии и имели полноценный полный привод. Современные SUV пошли по другому пути.

Большинство массовых кроссоверов оснащаются передним приводом, а полный предлагается как дорогостоящая опция. При этом такие автомобили лишены ключевых внедорожных атрибутов: блокировок дифференциалов, внедорожных шин и подвески с большим ходом. Высокий клиренс может помочь на гравийной дороге, но в грязи или на камнях преимущества быстро сходят на нет.

Даже крупные модели вроде Chevrolet Tahoe, Ford Expedition или Toyota Sequoia в стандартных версиях часто имеют задний привод и ориентированы прежде всего на комфорт, вместимость и семейные поездки, а не на покорение бездорожья.

Практичность салона: неочевидные сравнения

Кроссоверы принято считать более практичными, чем легковые автомобили. По сравнению с седанами это во многом справедливо: высокая крыша и крупная пятая дверь упрощают перевозку габаритных вещей. Но при сравнении с хэтчбеками и универсалами картина меняется.

Так, Subaru Crosstrek 2024 года предлагает 6,07 кубического метра багажного пространства при поднятых задних сиденьях, тогда как Honda Civic в кузове хэтчбек — 7,47 кубического метра. Универсалы нередко не уступают SUV по объёму салона и при этом лучше подходят для перевозки длинных предметов.

Отдельного внимания заслуживают минивэны. Они выигрывают по пространству для пассажиров, возможностям трансформации салона и удобству посадки. Низкий порог, большие дверные проёмы и раздвижные двери делают их более функциональными, особенно для семей с детьми и людей с ограниченной подвижностью.

Обзорность: высота не решает всё

Посадка в кроссовере действительно обеспечивает лучший обзор вперёд. Водитель сидит выше и может дальше смотреть по дороге, иногда даже сквозь окна автомобилей впереди. Однако на этом преимущества заканчиваются.

Современные SUV имеют значительные фронтальные слепые зоны. В среднем их длина составляет около 4,88 метра, что затрудняет своевременное обнаружение детей или животных перед автомобилем. Статистика подтверждает, что вероятность наезда на пешеходов у таких машин примерно в два раза выше по сравнению с легковыми моделями, особенно при ухудшении видимости в плохую погоду.

Зима и полный привод: не всё так однозначно

Распространено убеждение, что кроссоверы лучше всего подходят для зимней эксплуатации. Полный привод действительно помогает при разгоне на скользкой дороге, но управление и торможение играют не меньшую роль. Здесь SUV сталкиваются с теми же проблемами: увеличенная масса удлиняет тормозной путь, а высокий центр тяжести повышает риск заноса и опрокидывания.

При равных условиях полноприводный седан может оказаться более предсказуемым и безопасным на снегу, чем кроссовер с аналогичной трансмиссией и изношенными зимними шинами без шипов.

