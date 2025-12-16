Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка тренируется на тренажере
Девушка тренируется на тренажере
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 5:21

Колени берут удар на себя, а результат растёт: бегуны нашли неожиданного союзника вне дорожки

Езда на велосипеде ускорила восстановление бегунов после нагрузок — Independent

Регулярный бег помогает поддерживать форму, но постоянная ударная нагрузка нередко становится причиной усталости и травм. Специалисты всё чаще советуют спортсменам не зацикливаться только на пробежках. Дополнительные виды активности способны улучшить результаты и ускорить восстановление. Об этом сообщает издание Independent.

Почему бегунам нужен кросс-тренинг

Бег считается одним из самых популярных видов физической активности, однако он создаёт серьёзную нагрузку на суставы и связки. Колени, бёдра и голеностопы получают повторяющееся ударное воздействие, особенно при больших объёмах тренировок. Врачи отмечают, что сам по себе бег не разрушает колени, но отсутствие разнообразия в нагрузке повышает риск перенапряжения и снижает мотивацию, из-за чего спортсмены чаще пропускают занятия.

Именно поэтому эксперты рекомендуют кросс-тренинг — сочетание бега с другими видами спорта. Одним из самых эффективных вариантов считается езда на велосипеде. Это низкоударная аэробная нагрузка, при которой активно работают ягодицы, мышцы ног и корпус, а суставы получают возможность восстановиться. При этом бегуны сохраняют привычный ритм тренировок и поддерживают выносливость, как и в случае с дополнительными стимулами вроде музыки во время пробежек.

"Большинство травм у бегунов связано с чрезмерной нагрузкой. Кросс-тренировки позволяют развивать выносливость и снижать риск повреждений", — сказал представитель сети клиник Lehigh Valley Стив Халтгрен.

Что показывают исследования

Польза велотренировок для бегунов подтверждается и научными данными. В одном из исследований с участием 14 триатлонистов из Испании спортсмены показали более высокую скорость бега после велосипедной тренировки, чем после дня отдыха. В другом эксперименте, где участвовали 32 бегуна на длинные дистанции, было зафиксировано улучшение спринтерских показателей, что указывает на положительное влияние такой нагрузки на скорость и силу.

Практика показывает, что велосипед позволяет проводить интенсивные интервальные тренировки без избыточного давления на опорно-двигательный аппарат. Кроме того, такая активность помогает эффективно расходовать энергию и поддерживать форму, поскольку езда на велотренажёре по уровню кардионагрузки сопоставима с бегом, но переносится мягче.

"Велосипед подходит для интервальных тренировок и помогает развивать максимальную аэробную выносливость", — рассказала Runner's World чемпионка мира Ironman Линси Корбин.

Восстановление и польза для здоровья

Езда на велосипеде улучшает кровообращение в мышцах, которые активно задействованы при беге, включая икры, квадрицепсы и подколенные сухожилия. По данным ASICS, усиленный приток крови помогает уменьшить мышечную усталость и ускорить восстановление после нагрузок. Это особенно важно в периоды подготовки к соревнованиям или увеличения тренировочного объёма.

Кроме того, велосипедные тренировки поддерживают здоровье сердца и позволяют сохранять аэробную форму в дни, когда бег приходится сокращать. В Кливлендской клинике также отмечают, что такая нагрузка способствует развитию гибкости и равновесия, мягко расслабляя мышцы ног и бёдер.

Включать велосипед в беговую программу можно разными способами. Например, чередовать длительные пробежки с велотренировками в последующие дни или комбинировать оба вида активности в рамках одной сессии. Оба подхода помогают снизить общую нагрузку и уменьшить риск травм.

Физиотерапевты советуют начинать с небольших объёмов, особенно тем, кто ранее не занимался велоспортом. Постепенное увеличение времени тренировки позволяет оценить реакцию организма и сохранить баланс между прогрессом и восстановлением, не перегружая суставы и мышцы.

