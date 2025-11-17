Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 7:22

Когда первый снег — главный сигнал: где в Тюмени ловят кайф от лыжных трасс

В Тюмени открыли лыжный сезон после появления снежного покрова

Ждать снег — привычное зимнее испытание для Тюмени, но как только появится уверенный снежный покров, в городе стартует долгожданный лыжный сезон. URA. RU подготовило для вас актуальный список локаций, где можно кататься на своих лыжах или взять всё необходимое напрокат.

1. Гилевская роща

  • Что есть: Беговые трассы, бесплатные открытые уроки, прокат лыж.

  • Прокат: 200 рублей/час.

  • Бонус: Регулярные бесплатные занятия для всех желающих.

  • Когда стартует: После образования снежного покрова толщиной 10 см.

2. Экопарк Затюменский

  • Трасса: 3 км, с возможностью увеличения длины.

  • Прокат: 150 рублей/час.

  • Свои лыжи: Можно кататься бесплатно.

  • Особенность: Расположен в районе Дома Обороны.

3. Лесопарк имени Гагарина

  • Локация: Судоремонтная, район Мыса.

  • Прокат: 150 рублей/час.

  • Фишка: Природа практически в центре города, удобная лыжная база.

4. Тарманы

  • Адрес: Микрорайон Тарманы, ул. Малышева, спортивная школа №2.

  • Трасса: 5 км.

  • Прокат: 150 рублей/час.

  • Для кого: Для всех желающих, отличная инфраструктура.

5. Воронинские горки

  • Формат: Горные лыжи и сноуборд, два склона до 300 метров, перепад до 19 метров.

  • Прокат: Детские лыжи — 200 рублей/час, взрослые — 300 рублей/час.

  • Для новичков: Помощь сертифицированного инструктора (дополнительно оплачивается).

6. База отдыха "Верхний бор"

  • Трасса: По льду озера Верхнее Кривое, подходит для классики и конькового хода.

  • Прокат: 180 рублей/час.

  • Адрес: 11-й км Салаирского тракта.

  • Вход: Оплачивается дополнительно для доступа на территорию.

Итоги

В Тюмени каждый найдёт лыжню по душе — будь вы любителем спокойных прогулок или поклонником динамичного спуска. Следите за погодой и первым снегом, чтобы открыть сезон одним из первых

