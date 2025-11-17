Когда первый снег — главный сигнал: где в Тюмени ловят кайф от лыжных трасс

Ждать снег — привычное зимнее испытание для Тюмени, но как только появится уверенный снежный покров, в городе стартует долгожданный лыжный сезон. URA. RU подготовило для вас актуальный список локаций, где можно кататься на своих лыжах или взять всё необходимое напрокат.

1. Гилевская роща

Что есть: Беговые трассы, бесплатные открытые уроки, прокат лыж.

Прокат: 200 рублей/час.

Бонус: Регулярные бесплатные занятия для всех желающих.

Когда стартует: После образования снежного покрова толщиной 10 см.

2. Экопарк Затюменский

Трасса: 3 км, с возможностью увеличения длины.

Прокат: 150 рублей/час.

Свои лыжи: Можно кататься бесплатно.

Особенность: Расположен в районе Дома Обороны.

3. Лесопарк имени Гагарина

Локация: Судоремонтная, район Мыса.

Прокат: 150 рублей/час.

Фишка: Природа практически в центре города, удобная лыжная база.

4. Тарманы

Адрес: Микрорайон Тарманы, ул. Малышева, спортивная школа №2.

Трасса: 5 км.

Прокат: 150 рублей/час.

Для кого: Для всех желающих, отличная инфраструктура.

5. Воронинские горки

Формат: Горные лыжи и сноуборд, два склона до 300 метров, перепад до 19 метров.

Прокат: Детские лыжи — 200 рублей/час, взрослые — 300 рублей/час.

Для новичков: Помощь сертифицированного инструктора (дополнительно оплачивается).

6. База отдыха "Верхний бор"

Трасса: По льду озера Верхнее Кривое, подходит для классики и конькового хода.

Прокат: 180 рублей/час.

Адрес: 11-й км Салаирского тракта.

Вход: Оплачивается дополнительно для доступа на территорию.

Итоги

В Тюмени каждый найдёт лыжню по душе — будь вы любителем спокойных прогулок или поклонником динамичного спуска. Следите за погодой и первым снегом, чтобы открыть сезон одним из первых