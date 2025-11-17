Когда первый снег — главный сигнал: где в Тюмени ловят кайф от лыжных трасс
Ждать снег — привычное зимнее испытание для Тюмени, но как только появится уверенный снежный покров, в городе стартует долгожданный лыжный сезон. URA. RU подготовило для вас актуальный список локаций, где можно кататься на своих лыжах или взять всё необходимое напрокат.
1. Гилевская роща
Что есть: Беговые трассы, бесплатные открытые уроки, прокат лыж.
Прокат: 200 рублей/час.
Бонус: Регулярные бесплатные занятия для всех желающих.
Когда стартует: После образования снежного покрова толщиной 10 см.
2. Экопарк Затюменский
Трасса: 3 км, с возможностью увеличения длины.
Прокат: 150 рублей/час.
Свои лыжи: Можно кататься бесплатно.
Особенность: Расположен в районе Дома Обороны.
3. Лесопарк имени Гагарина
Локация: Судоремонтная, район Мыса.
Прокат: 150 рублей/час.
Фишка: Природа практически в центре города, удобная лыжная база.
4. Тарманы
Адрес: Микрорайон Тарманы, ул. Малышева, спортивная школа №2.
Трасса: 5 км.
Прокат: 150 рублей/час.
Для кого: Для всех желающих, отличная инфраструктура.
5. Воронинские горки
Формат: Горные лыжи и сноуборд, два склона до 300 метров, перепад до 19 метров.
Прокат: Детские лыжи — 200 рублей/час, взрослые — 300 рублей/час.
Для новичков: Помощь сертифицированного инструктора (дополнительно оплачивается).
6. База отдыха "Верхний бор"
Трасса: По льду озера Верхнее Кривое, подходит для классики и конькового хода.
Прокат: 180 рублей/час.
Адрес: 11-й км Салаирского тракта.
Вход: Оплачивается дополнительно для доступа на территорию.
Итоги
В Тюмени каждый найдёт лыжню по душе — будь вы любителем спокойных прогулок или поклонником динамичного спуска. Следите за погодой и первым снегом, чтобы открыть сезон одним из первых
