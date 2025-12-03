Сменить сирены на тишину: для пострадавших жителей приграничья организовали отдых в безопасном месте

Поддержка жителей приграничных территорий России вышла на новый уровень: почти 800 человек из Курской и Белгородской областей отправятся на оздоровление в санатории Белоруссии, об этом сообщили в Постоянном Комитете Союзного государства. Решение стало частью масштабной гуманитарной программы, финансируемой из союзного бюджета и инициированной российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

Кому предназначена программа

Жители приграничных регионов сталкиваются с последствиями украинских обстрелов с 2022 года. В Постоянном Комитете Союзного государства подчеркивают, что разрушенная инфраструктура, потеря домов и длительный стресс сделали необходимой организацию реабилитационных поездок. Выделенные 50 миллионов рублей направлены на оплату путёвок для людей старшего и среднего возраста — именно они, по мнению организаторов, особенно нуждаются в восстановлении.

Белорусская сторона подготовила для приезжающих пять санаториев: "Буг", "Лётцы", "Приднепровский", "Чёнки" и санаторий имени В. И. Ленина. Каждый участник сможет провести там 15 дней, а заезды распределены на период с 29 ноября по 29 декабря 2025 года. Проект курирует Белпрофсоюзкурорт, обеспечивающий медицинские программы и бытовые условия.

Как организованы поездки

Первая группа из Курской области уже отправилась на отдых. Проводы организовал губернатор региона Александр Хинштейн, который отметил значимость поездки для людей, переживших тяжелые годы:

"На долю этих людей выпало немало испытаний, и мы всеми силами стараемся вернуть их к мирной жизни".

Он подчеркнул, что многие едут в Беларусь впервые, и подобное путешествие станет для них не только лечением, но и важным эмоциональным перерывом.

Программа реализуется в соответствии с постановлением Совета Министров Союзного государства от 24 ноября 2025 года. Она дополняет уже существующие гуманитарные инициативы, в том числе поддержку Донецкой и Луганской народных республик, которые также финансируются из союзного бюджета по поручению Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Значение проекта для регионов

Организаторы считают, что санаторно-курортное лечение поможет снизить последствия хронического стресса и вернуть людям чувство безопасности. Тур в Беларусь дополняется культурной программой, направленной на знакомство с традициями и бытом союзной республики. Для многих участников это первый опыт выезда за пределы своего региона после начала боевых действий, что делает поездку важным этапом социальной реабилитации.