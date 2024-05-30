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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 8:50

Мальцев: террористы из "Крокуса" не смогут рассчитаться с пострадавшими

Лица, совершившие теракт в подмосковном "Крокусе Сити Холле", не смогут выплатить компенсации пострадавшим, даже если получат пожизненные сроки, рассказал РИА Новости член ОНК Москвы Александр Мальцев.

Мир

Politico: власти США хотят разрешить ВСУ атаковать территорию РФ американским оружием

Politico: власти США хотят разрешить ВСУ атаковать территорию РФ американским оружием

Решение дать зеленый свет на атаки американским вооружением вглубь территории России власти США могут принять уже в ближайшее время, сообщает издание Politico.

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Лавров: передача ВСУ F-16 будет сигналом НАТО в ядерной сфере

Лавров: передача ВСУ F-16 будет сигналом НАТО в ядерной сфере

Российская Федерация воспримет передачу на вооружение киевскому режиму самолетов F-16, как явный сигнал Североатлантического альянса в ядерной сфере, заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

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Общество

В России ученые впервые обнаружили гнездо желтобрюхой синицы

В России ученые впервые обнаружили гнездо желтобрюхой синицы

Приморские орнитологи впервые на территории нашей страны обнаружили гнездо желтобрюхой синицы. Для России такая находка считается уникальной, расказавают специалситы национальном парке "Земля леопарда". В наших широтах одна из самых редких птиц на планете ранее замечена не была.

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В РФ разработан шлем дополненной реальности для поиска людей под завалами

В РФ разработан шлем дополненной реальности для поиска людей под завалами

На "Комплексной безопасности — 2024" представлен шлем с технологией дополненной реальности, разработанный для поисково-спасательных операций. Разработчиком этого инновационного изделия стал адъюнкт Академии противопожарной службы МЧС Халил Малфи, пишет ТАСС.

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Новости