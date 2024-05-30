Лица, совершившие теракт в подмосковном "Крокусе Сити Холле", не смогут выплатить компенсации пострадавшим, даже если получат пожизненные сроки, рассказал РИА Новости член ОНК Москвы Александр Мальцев.
Politico: власти США хотят разрешить ВСУ атаковать территорию РФ американским оружием
Решение дать зеленый свет на атаки американским вооружением вглубь территории России власти США могут принять уже в ближайшее время, сообщает издание Politico.
Лавров: передача ВСУ F-16 будет сигналом НАТО в ядерной сфере
Российская Федерация воспримет передачу на вооружение киевскому режиму самолетов F-16, как явный сигнал Североатлантического альянса в ядерной сфере, заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.
В России ученые впервые обнаружили гнездо желтобрюхой синицы
Приморские орнитологи впервые на территории нашей страны обнаружили гнездо желтобрюхой синицы. Для России такая находка считается уникальной, расказавают специалситы национальном парке "Земля леопарда". В наших широтах одна из самых редких птиц на планете ранее замечена не была.
В РФ разработан шлем дополненной реальности для поиска людей под завалами
На "Комплексной безопасности — 2024" представлен шлем с технологией дополненной реальности, разработанный для поисково-спасательных операций. Разработчиком этого инновационного изделия стал адъюнкт Академии противопожарной службы МЧС Халил Малфи, пишет ТАСС.