Приморские орнитологи впервые на территории нашей страны обнаружили гнездо желтобрюхой синицы. Для России такая находка считается уникальной, расказавают специалситы национальном парке "Земля леопарда". В наших широтах одна из самых редких птиц на планете ранее замечена не была.