Директор Службы внешней разведки сообщил, что процесс установления лиц за рубежом, причастных к теракту в "Крокусе", продолжается.
"Расследование ведется", — ответил он на вопрос РИА Новости.
МВФ: геополитика разделила мировую экономику на три мощных блока
Мировая экономика раскололась на три части.
НАТО готовит декларацию об отказе от прямого вмешательства в конфликт на Украине
Стратегия НАТО на Украине не изменится.
"Бессмертный полк" могут перенести на июль или сентябрь
Рассматривается две даты проведения всероссийской акции: 1 июля (День ветерана боевых действий) либо 3 сентября (День окончания Второй мировой войны). С инициативой к заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву обратилась депутат Госдумы Нина Лантратова.
Стали известны самые необычные наряды на Met Gala 2024
Стали известны самые яркие наряды звезд на Met Gala 2024 в Нью-Йорке.