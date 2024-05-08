Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.05.2024 : 91,1231
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.05.2024 : 98,3062
  1. Главная
  2. Страна
  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 9:03

Нарышкин: расследование теракта в "Крокусе" ведётся

Директор Службы внешней разведки сообщил, что процесс установления лиц за рубежом, причастных к теракту в "Крокусе", продолжается.

"Расследование ведется", — ответил он на вопрос РИА Новости.

Мир

МВФ: геополитика разделила мировую экономику на три мощных блока

Мировая экономика раскололась на три части.

Читать полностью
НАТО готовит декларацию об отказе от прямого вмешательства в конфликт на Украине

НАТО готовит декларацию об отказе от прямого вмешательства в конфликт на Украине

Стратегия НАТО на Украине не изменится.

Читать полностью

Общество

"Бессмертный полк" могут перенести на июль или сентябрь

Рассматривается две даты проведения всероссийской акции: 1 июля (День ветерана боевых действий) либо 3 сентября (День окончания Второй мировой войны). С инициативой к заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву обратилась депутат Госдумы Нина Лантратова.

Читать полностью
Стали известны самые необычные наряды на Met Gala 2024

Стали известны самые необычные наряды на Met Gala 2024

Стали известны самые яркие наряды звезд на Met Gala 2024 в Нью-Йорке.

Читать полностью

Новости