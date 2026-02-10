Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Свитер
Свитер
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 12:28

Вязаные крючком вещи портятся после первой стирки — если не знать один нюанс

Вязаные крючком вещи выглядят уютно и эффектно, но именно уход за ними чаще всего становится причиной разочарований. Обычная стирка может испортить форму, фактуру и даже полностью разрушить изделие. Чтобы такие вещи радовали годами, важно учитывать материал и соблюдать несколько простых правил. Об этом сообщает House Digest.

Почему вязаные крючком изделия требуют особого ухода

Вязаные крючком пледы, свитеры, салфетки и декоративные элементы чаще всего изготавливаются из шерстяной, хлопковой или акриловой пряжи. Эти материалы по-разному реагируют на воду, температуру и моющие средства. Если обращаться с ними так же, как с повседневной одеждой, волокна быстро теряют прочность, а узор — чёткость.

Особенно уязвимы натуральные нити. Горячая вода и активное трение могут привести к усадке или сваливанию, после чего изделие уже невозможно вернуть к первоначальному виду. Именно поэтому вязаные вещи требуют деликатного подхода на всех этапах стирки и сушки.

Ручная стирка и щадящий режим

Самым безопасным вариантом считается ручная стирка. Изделие замачивают примерно на 10 минут в тёплой воде с небольшим количеством мягкого мыла, затем аккуратно прополаскивают и бережно отжимают, не выкручивая. Такой способ подходит для большинства деликатных вязаных вещей.

Если используется стиральная машина, допустим только щадящий режим с холодной или чуть тёплой водой. Хлопковые изделия можно стирать таким способом, но важно следить, чтобы они не растягивались и не деформировались. Шерсть практически всегда требует ручной стирки с использованием специальных средств для шерстяных волокон.

Акриловая пряжа считается наиболее устойчивой. Её можно стирать в машине на мягком цикле и даже сушить в сушилке на низкой температуре. В отличие от натуральных нитей, акрил хорошо переносит использование кондиционера для белья, который делает текстуру мягче.

Ошибки, которые сокращают срок службы

Одна из самых распространённых ошибок — слишком частая стирка. Вязаные изделия не нуждаются в регулярном мытье, если на них нет заметных загрязнений. Ещё одна проблема — агрессивное отжимание. Натуральные волокна легко повреждаются, поэтому лишнюю воду лучше аккуратно выдавливать.

Отбеливатели и жёсткие химические средства строго противопоказаны. Они разрушают структуру пряжи, вызывают потерю цвета и могут полностью испортить шерстяные вещи. Горячая вода также опасна: именно она чаще всего становится причиной усадки и сваливания.

Если вещь всё-таки села

В редких случаях ситуацию можно попытаться исправить. Слегка севшее изделие иногда удаётся размягчить в тёплой воде с добавлением кондиционера для волос, после чего осторожно растянуть до нужной формы. Также в быту используют уксус, который помогает ослабить волокна шерсти.

Правильный уход за вязаными крючком изделиями не требует сложных средств или много времени. Достаточно учитывать тип пряжи и избегать резких воздействий, чтобы любимые вещи сохраняли форму, цвет и аккуратный вид долгие годы.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

