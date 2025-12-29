Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© NASA by Christopher LC Clark is licensed under Public domain
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 8:14

Небо стало рентгеном для планеты: как с высоты находят то, за что раньше разрушали земли

Новый сенсор с воздуха выявляет минералы для аккумуляторов — NASA

Наблюдение за поверхностью Земли с большой высоты всё чаще становится ключом к решению ресурсных и экологических задач. Новая разработка НАСА позволяет по-новому взглянуть на поиск полезных ископаемых, без которых уже невозможно представить современную технику и энергетику. Речь идёт о датчике, способном выявлять критически важные минералы дистанционно, без вмешательства в ландшафт. Об этом сообщает NASA.

Как работает новый датчик AVIRIS-5

AVIRIS-5 — это современный авиационный спектрометр, который устанавливается на борту летательных аппаратов и работает на высоте около 60 000 футов, или примерно 18 тысяч метров. С такой позиции датчик сканирует поверхность Земли и анализирует отражённый свет, фиксируя мельчайшие различия в спектре. Именно эти различия позволяют определить наличие определённых минералов, включая литий, никель и кобальт.

В отличие от классических геологоразведочных методов, технология не требует бурения, закладки пробных скважин или масштабных полевых работ. AVIRIS-5 собирает данные на больших площадях за короткое время, что делает процесс разведки быстрее и экономичнее. Полученная информация помогает создавать детальные карты минерального состава местности и оценивать перспективность конкретных регионов, особенно на фоне растущего интереса к решениям в сфере чистой энергетики и устойчивых технологий, включая проекты НАСА по замкнутым экосистемам.

Экологический эффект дистанционного зондирования

Одно из главных преимуществ новой системы — снижение нагрузки на окружающую среду. Традиционная разведка и добыча полезных ископаемых часто сопровождаются вырубкой лесов, нарушением почв и загрязнением водоёмов. Дистанционное зондирование позволяет заранее определить наиболее перспективные зоны и сократить объёмы вмешательства в природу.

В НАСА подчёркивают, что такой подход помогает уменьшить площадь земель, вовлекаемых в добычу, и тем самым снизить возможный ущерб экосистемам. Это особенно важно на фоне глобального перехода к электротранспорту и развитию новых типов аккумуляторов, включая альтернативы литиевым батареям, где спрос на сырьё напрямую связан с экологическими издержками.

"Разнообразие вопросов, которые можно решить с помощью этой технологии, действительно впечатляет: от управления земельными ресурсами до водных ресурсов снежного покрова и рисков, связанных с лесными пожарами. Критически важные полезные ископаемые — это только начало для AVIRIS-5", — отметил один из исследователей проекта Чедвик.

Почему критические минералы становятся стратегическими

Литий, кобальт и никель сегодня лежат в основе энергетического перехода. Они используются в аккумуляторах для смартфонов, электромобилей, солнечных и ветровых электростанций. По мере развития "зелёной" энергетики спрос на эти материалы продолжает расти, что делает вопросы их добычи и поставок стратегически важными.

AVIRIS-5 даёт возможность более точно оценивать доступные ресурсы и планировать добычу с учётом экологических ограничений. Это может помочь государствам и промышленности выстраивать более устойчивые цепочки поставок и снижать риски, связанные с дефицитом критически важных материалов.

Применение за пределами горнодобычи

Функциональность датчика не ограничивается поиском минералов. AVIRIS-5 способен отслеживать изменения состояния поверхности Земли, включая уровень снежного покрова, влажность почв и признаки деградации экосистем. Эти данные могут использоваться для прогнозирования засух, оценки водных ресурсов и анализа рисков лесных пожаров.

Такие возможности делают технологию полезной для долгосрочного мониторинга последствий изменения климата. Своевременное выявление негативных тенденций позволяет принимать управленческие решения на основе актуальной и точной информации.

Перспективы использования технологии

В НАСА считают, что AVIRIS-5 может стать важным элементом будущей системы управления природными ресурсами. По мере роста потребности в сырье для чистой энергетики значение точной и быстрой разведки будет только увеличиваться. Новая технология открывает путь к более рациональному использованию ресурсов и снижению издержек, связанных с их добычей.

В долгосрочной перспективе такие решения способны изменить баланс между промышленным развитием и сохранением окружающей среды, сделав поиск и использование полезных ископаемых более ответственным и прогнозируемым.

