© freepik.com by atlascompany is licensed under Public domain
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 11:13

Тофу ругают за "никакой" вкус — пока не попробуют этот хрустящий сэндвич

Очень плотный тофу с крахмалом даёт хрустящую корочку в сэндвиче — Пюре

Тофу часто ругают за "никакой" вкус, но проблема обычно не в продукте, а в подходе. В удачном сэндвиче он способен дать тот самый хруст, который ждёшь от горячей начинки, и при этом остаться сочным внутри. В этом рецепте ставка делается на контраст: кремовая намазка, хрустящие пластины тофу, свежий салат и мягкий авокадо. Об этом сообщает издание "Пюре".

Почему этот сэндвич хрустит "как надо"

Главный эффект создаёт простая кулинарная связка: очень плотный тофу + крахмал + специи + жарка на хорошо разогретой сковороде. Кукурузный крахмал образует тонкую сухую оболочку, которая быстро схватывается и подрумянивается, поэтому тофу становится звонким снаружи, но не пересыхает. Специи добавляют характер, а не просто соль: здесь работают луковый и чесночный порошок, паприка, тмин, кориандр и перец.

Ещё один важный момент — влажность. Очень плотный тофу уже достаточно "собранный", поэтому его не нужно долго прессовать, достаточно аккуратно отжать руками и промокнуть полотенцем. Это помогает крахмалу прилипнуть ровнее и уменьшает риск, что корочка "поплывёт".

Слои вкуса: что отвечает за баланс

Сэндвич строится не только на жареном тофу. На булочку намазывают крем из кешью и кинзы: он даёт сливочность, травяную свежесть и лёгкую кислотность. Сверху добавляется капустный салат в азиатском стиле — он приносит сочность, лёгкую сладость и хруст, который не спорит с корочкой, а поддерживает её. Финальный штрих — ломтики авокадо: они смягчают специи и связывают всё в единый укус. По желанию можно добавить хрустящий чили-топпинг, чтобы усилить остроту и текстуру.

Как собрать сэндвич по шагам

  1. Замочите кешью в горячей воде, затем взбейте с кинзой, чесноком, сушёным имбирём, лимонным соком, солью и водой до густого крема.
  2. Быстро смешайте салат: масло, соевый соус, рисовый уксус, соль, затем капуста напа, красная капуста, морковь и зелёный лук.
  3. Тофу обсушите, нарежьте пластинами, обваляйте в смеси крахмала и специй.
  4. Обжарьте в один слой до румяной корочки с двух сторон.
  5. Намажьте булочку кремом, уложите тофу, добавьте салат, авокадо и, если нужно, острый хрустящий топпинг.

Чем заменить и как упростить

Если нет очень плотного тофу, подойдёт плотный, но обращаться с ним нужно аккуратнее: он нежнее и легче ломается при переворачивании. А тем, кто не хочет жарить, пригодится вариант с духовкой или аэрогрилем: корочка тоже получится, просто текстура будет чуть суше и менее "сковородочная". В любом случае принцип один — сухая обсыпка + горячая поверхность + один слой без тесноты.

Автор Павел Лебедев
Павел Лебедев — шеф-повар и технолог (РТУ МИРЭА). Эксперт в ресторанном консалтинге и качестве продуктов. 15+ лет опыта в индустрии HoReCa.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

