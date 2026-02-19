Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Паста в сливочном соусе
© commons.wikimedia.org by Alpha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Артём Соколов Опубликована сегодня в 12:57

Макароны с сыром запекаю на противне — хрустящих краёв становится в разы больше

Иногда один кулинарный приём способен полностью изменить знакомое блюдо. Именно это происходит с макаронами с сыром по рецепту Джиады Де Лаурентис: запекание на противне создаёт больше хрустящих, карамелизированных краёв — тех самых кусочков, за которые все борются. Блюдо готовится быстрее классической версии и получается особенно насыщенным благодаря сочетанию трёх сыров. Об этом сообщает Allrecipes.

В чём особенность метода

Главный секрет — запекание не в глубокой форме, а на противне. Тонкий слой пасты позволяет образоваться золотистой корочке почти по всей поверхности.

"Моё любимое в этих пастах на листе — хрустящие кусочки сверху", — написала Де Лаурентис.

Сотни пользователей в комментариях назвали блюдо "невероятным" и "таким утешающим", подчёркивая его домашний и насыщенный характер.

Как готовить

Сначала готовится хрустящая посыпка: панировочные сухари, тёртый пармезан, соль и оливковое масло перемешиваются до влажной крошки.

Далее — соус. В кастрюле растапливают сливочное масло, добавляют муку. Постепенно вливают молоко, постоянно помешивая, и доводят до лёгкого загустения. Затем добавляют соль, чесночный порошок и два вида сыра, пока они полностью не расплавятся.

Отдельно отваривают короткую пасту почти до состояния аль денте и сразу перекладывают её в сырный соус. Смесь распределяют по смазанному противню, сверху добавляют сцеженные помидоры черри и посыпают подготовленной крошкой.

Запекание занимает около 20-25 минут в верхней части духовки. Поверхность должна стать золотистой и пузырящейся. После выпечки блюду дают постоять минимум 10 минут.

Полезные советы

Чтобы результат получился особенно удачным:

  1. Застелите духовку фольгой — сыр может пузыриться и капать.
  2. Для более насыщенного вкуса замените часть молока на сливки или сгущённое молоко без сахара.
  3. Экспериментируйте с сырами: белый чеддер добавит остроты, копчёная гауда — дымных нот.

Благодаря равномерному распределению пасты по противню образуется больше поджаренных участков, чем в традиционной форме для запекания. Именно это делает текстуру разнообразной — от кремовой середины до хрустящих краёв.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

