Вареный картофель
Вареный картофель
© Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 12:09

Картофель в духовке больше не размокает: один приём — и корочка хрустит, как в ресторане

Предварительное отваривание картофеля усиливает хруст при запекании — Tasting Table

Запечённый картофель способен довести до отчаяния: внутри уже мягкий, а снаружи — будто и не начинал румяниться. В такие моменты рука сама тянется вытащить противень раньше времени, и результат получается скорее "печёный", чем жареный. Но есть простой температурный приём, который резко повышает шанс на ту самую хрустящую корочку. Об этом сообщает Tasting Table.

Главный быстрый шаг: поднять температуру

Частая ошибка — запекать картофель на сравнительно мягком режиме, вроде 175°C. В материале отмечается, что более надёжный ориентир для хрустящего жареного картофеля — около 200°C. Такой жар одновременно помогает быстро размягчить внутреннюю часть и запускает реакции между крахмалом и сахарами, благодаря которым мякоть становится более воздушной. Плюс высокая температура ускоряет испарение влаги, а именно сухая поверхность — главное условие для румяной, хрустящей оболочки.

Это работает ещё и психологически: когда духовка горячее, картофель заметно меняется быстрее, и меньше соблазна постоянно открывать дверцу и сбивать температуру проверками.

Предварительное отваривание усиливает хруст

Кроме температуры, предлагается ещё один приём — пароварка, то есть короткое отваривание перед запеканием. Картофель моют, нарезают кубиками и отправляют в подсоленную кипящую воду примерно на 8-10 минут. За это время внутри он частично готовится, а крахмал на поверхности начинает разрушаться и образует слой, который при запекании превращается в особенно хрустящую корочку.

Да, это добавляет шаг, но в итоге экономит время в духовке и делает результат стабильнее. Пока картофель варится, обычно можно спокойно заняться соусом, салатом или основным блюдом.

Как запекать на противне, чтобы корочка получилась ровной

После отваривания картофель откидывают на дуршлаг и раскладывают на противне ровным слоем. В тексте подчёркивается, что удобнее всего использовать алюминиевый противень с бортиками: он хорошо проводит тепло и помогает влаге уходить быстрее, что важно для равномерной обжарки.

Дальше картофель поливают оливковым маслом или запекают на сливочном — это влияет на вкус и ощущение "нежности". После этого его щедро приправляют специями по вкусу и отправляют в духовку кожурой вниз. Через 15 минут картофель переворачивают и дают ему допечься ещё около 15 минут. Готовность удобно определять по поверхности: когда кожица начинает слегка морщиться и становится явно хрустящей, можно доставать.

Автор Павел Лебедев
Павел Лебедев — шеф-повар и технолог (РТУ МИРЭА). Эксперт в ресторанном консалтинге и качестве продуктов. 15+ лет опыта в индустрии HoReCa.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

