Новогодняя курица удаётся с первого раза, если убрать одну лишнюю привычку: теперь так делаю всегда

В декабре многие начинают продумывать новогоднее меню, и запечённая курица по-прежнему остаётся одним из самых популярных вариантов горячего. Блюдо кажется простым, но именно оно чаще всего разочаровывает: мясо выходит сухим, а кожица — бледной и мягкой. Долгие годы считалось, что секрет сочности — в постоянном поливании птицы соком из противня. Однако профессионалы уверены: этот приём не только бесполезен, но и мешает получить идеальный результат. Об этом рассказал кулинарный эксперт Пол Келли.

Почему поливание курицы — ошибка

Традиция регулярно открывать духовку и поливать курицу выделившимся соком передаётся из поколения в поколение. Кажется логичным: раз сок — это вкус и влага, значит, он должен сделать мясо сочнее. Но на практике всё происходит наоборот.

"Поливание курицы соком не усиливает ни её вкус, ни сочность. Чтобы образовалась хрустящая корочка, кожа должна оставаться максимально сухой", — отметил кулинарный эксперт Пол Келли в беседе с Real Simple.

Когда на горячую поверхность кожи попадает жидкость, она резко охлаждается. В результате нарушается процесс подрумянивания, а корочка вместо хруста становится мягкой. Дополнительную проблему создаёт и частое открывание духовки: каждые 20-30 минут температура внутри падает, и птица запекается неравномерно.

Что действительно мешает хрустящей корочке

Основная ошибка — избыток влаги. Она может появляться не только из-за поливания, но и из-за маринадов, сливочного масла под кожей и даже плохо обсушенной тушки. В таких условиях кожа не жарится, а скорее тушится, поэтому добиться золотистого цвета становится сложнее.

Кроме того, постоянный контроль готовности "на глаз" приводит к тому, что курица дольше находится в духовке, теряя соки внутри мяса.

Три приёма, которые работают

Профессиональные повара советуют сосредоточиться не на поливании, а на подготовке птицы.

Первый шаг — максимальное удаление лишней влаги. Курицу лучше заранее обсушить и оставить в холодильнике на несколько часов, а в идеале — на ночь. Холодный воздух помогает испариться лишней жидкости с поверхности кожи.

Второй приём — использование соли. Тушку натирают солью перед запеканием: она вытягивает остатки влаги, делая кожу более сухой и готовой к образованию корочки.

Третий момент — отказ от влажных добавок. Масло под кожу, жидкие маринады и соусы лучше исключить. Их заменяют сухие специи, смешанные с небольшим количеством оливкового масла, которое помогает специям равномерно распределиться, не создавая излишней влаги.

Альтернативный маринад от шефа

Существует и другой подход, который подходит тем, кто всё же любит маринованную курицу, но не хочет жертвовать текстурой.

"Для маринада подойдёт смесь соевого соуса, устричного или терияки, сладкого чили и ароматного кунжутного масла. Для пикантности можно добавить немного шрирачи и раздавленный зубчик чеснока", — рассказал шеф-повар Степан Алёхин.

Курицу обмакивают в маринаде, накрывают и убирают в холодильник минимум на два часа, а лучше — на ночь. Перед запеканием излишки маринада дают стечь, чтобы кожа не была слишком влажной. Готовят птицу в духовке, разогретой до 180 градусов, около 20 минут, ориентируясь на размер и часть тушки.

В итоге хрустящая курица получается не благодаря постоянному поливанию, а за счёт сухой кожи, стабильной температуры и правильной подготовки. Эти простые приёмы позволяют получить эффектное и вкусное горячее без лишних манипуляций и риска испортить блюдо.