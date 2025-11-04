Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Оладьи со сметаной
Оладьи со сметаной
© freepik.com by timolina is licensed under public domain
Главная / Еда
Артём Соколов Опубликована сегодня в 16:22

Белорусский лайфхак, который спасёт любую хозяйку: драники больше не разваливаются

Поварской совет: добавление крахмала помогает сделать драники пышными и не распадающимися

Идеальные драники — это не просто тертый картофель, а результат внимательного отношения к деталям. Чтобы они получались румяными, с золотистой корочкой, не впитывали масло и не "синели" после охлаждения, нужно знать несколько тонкостей.

Как добиться идеальной текстуры

Главный секрет — способ измельчения картофеля. Если использовать крупную терку, масса получится неоднородной, с кусочками, которые жарятся неравномерно. Лучший результат дают мелкая терка или мясорубка: тесто выходит гладким, а готовые драники — нежными и сочными. Мелкие частицы лучше прожариваются, не подгорают и не впитывают лишнее масло.

Если картофель выделяет много жидкости, не стоит паниковать. Быстро натрите овощи и сразу приступайте к приготовлению, не давая массе "поплыть". Избыток сока можно аккуратно слить, а для густоты добавить щепотку картофельного крахмала — он укрепит структуру, сделает драники плотными, но не тяжелыми.

Что делать с яйцом и мукой

Многие хозяйки привыкли добавлять в тесто яйцо и муку, но это не всегда нужно. Если положить слишком много муки, драники станут плотными и "мучнистыми". Яйцо при этом утяжеляет массу. Гораздо эффективнее добавить немного крахмала и щепотку соды, погашенной уксусом. Тогда картофельная масса становится пышной и воздушной, легко переворачивается и не распадается.

Как жарить, чтобы не пригорало

Температура играет решающую роль. Слишком слабый огонь — враг румяной корочки: драники начинают впитывать масло и остаются бледными. Слишком сильный — быстро обугливает поверхность, не прожаривая середину. Идеально жарить на среднем огне: первую сторону — без крышки, чтобы испарилась влага, вторую — под крышкой, чтобы они стали мягкими внутри.

Масла нужно немного. Лучше капнуть и распределить его по сковороде, чем наливать щедро. При этом важно использовать качественное растительное масло или сало — на нём драники получаются особенно ароматными.

Секрет идеальной прожарки

Чтобы сковорода была равномерно смазана, можно использовать кусочек сала: его удобно держать на вилке и натирать горячую поверхность. Этот приём помогает добиться равномерного подрумянивания и насыщенного вкуса без избытка масла. В процессе жарки кусочки сала можно оставить на краю сковороды — они выделят немного жира и поддержат нужную температуру.

Советы шаг за шагом

  1. Очистите 4-5 картофелин среднего размера и одну небольшую луковицу.

  2. Измельчите их на мелкой терке или через мясорубку.

  3. Добавьте щепотку соли, крахмала, немного перца и 1 столовую ложку муки.

  4. Погасите на кончике ножа соду каплей уксуса, вмешайте в тесто.

  5. Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом или добавьте несколько кусочков сала.

  6. Выкладывайте ложкой порции теста и жарьте до румяности с обеих сторон.

Готовые драники можно переложить на бумажное полотенце, чтобы убрать остатки жира. Подавайте их горячими со сметаной, чесночным соусом или грибной подливкой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: слишком долго держите натертый картофель перед жаркой.
Последствие: масса темнеет, становится водянистой.
Альтернатива: сразу приступайте к жарке или добавьте крахмал.

Ошибка: используете крупную терку.
Последствие: драники пригорают, распадаются.
Альтернатива: выберите мелкую терку или мясорубку.

Ошибка: жарите на слабом огне.
Последствие: блюдо впитывает масло, становится жирным.
Альтернатива: жарьте на среднем огне, регулируя нагрев.

А что если хочется вариаций?

Картофельное тесто — основа для множества вкусных идей. Можно добавить немного тертого сыра для сливочного вкуса или подмешать обжаренные грибы. Любители мясных блюд оценят белорусские колдуны — драники с фаршем внутри. А если добавить чуть моркови или цуккини, получится лёгкий овощной вариант.

Плюсы и минусы разных способов жарки

Способ Плюсы Минусы
На растительном масле Привычный вкус, лёгкость в приготовлении Может впитываться, придавая жирность
На сале Аромат, румяная корочка, не впитывает масло Нужно следить за температурой
На смеси масла и сливочного Мягкий вкус, красивый цвет Легко подгорает

Частые вопросы

Как сделать, чтобы драники не разваливались?
Добавьте немного крахмала или муки и хорошо перемешайте тесто — это улучшит сцепление.

Почему драники темнеют при жарке?
Это естественная реакция картофельного сока с кислородом. Чтобы избежать потемнения, добавьте щепотку лимонной кислоты или сразу жарьте.

Можно ли готовить драники в духовке или аэрогриле?
Да. В аэрогриле они получаются менее жирными, с ровной корочкой, а в духовке — более мягкими и диетическими.

Мифы и правда о драниках

Миф: без яиц драники развалятся.
Правда: если добавить немного крахмала, они сохранят форму и будут даже нежнее.

Миф: чем больше масла, тем вкуснее.
Правда: избыток жира портит текстуру и делает блюдо тяжёлым.

Миф: нужно жарить только на подсолнечном масле.
Правда: свиной смалец или топлёное масло подходят гораздо лучше.

3 интересных факта

  1. Первые драники появились в XIX веке в Беларуси и назывались "картофельные блины".

  2. В некоторых регионах их подают со шкварками или грибной подливой, а в Польше — со сметаной и сахаром.

  3. В Литве существует праздник драников — "Bulvinių blynų diena", где устраивают конкурсы и дегустации.

Исторический контекст

Появление драников связано с распространением картофеля в Восточной Европе. В XIX веке, когда этот овощ стал доступен крестьянам, хозяйки искали простые и сытные способы его приготовления. Тертый картофель, смешанный с мукой и жареный на сале, стал символом домашнего уюта. Сегодня драники остаются классикой славянской кухни и по-прежнему вызывают аппетит одним только запахом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Люля-кебаб на мангале сохраняет сочность благодаря отбиванию фарша и добавлению специй сегодня в 12:21
Отбивание 10 минут меняет текстуру: люля-кебаб внутри остаётся сырым соком, снаружи — корочкой

Раскройте секреты приготовления идеально сочных и ароматных люля-кебабов на мангале. Пошаговый рецепт с фото, который превратит вас в мастера восточной кухни.

Читать полностью » Торт Наполеон на творожном тесте получается нежным и обладает приятной кислинкой сегодня в 11:18
Наполеон с творогом — десерт, который балансирует сладость и добавляет кислинку для идеала

Откройте новый взгляд на классику: нежный торт "Наполеон" на творожном тесте с воздушным заварным кремом. Идеальный десерт для семейного праздника.

Читать полностью » Свиная корейка в духовке получается нежной благодаря фольге сегодня в 11:13
Мужчины в восторге: эта свиная корейка в духовке получается такой нежной

Раскройте секрет идеально сочной и ароматной свиной корейки. Простой рецепт с маринованием и запеканием в фольге, который гарантирует восхитительный результат к любому празднику.

Читать полностью » Чернослив добавляет сладкий акцент в слоеный салат с курицей сегодня в 10:10
Забудьте про скучные закуски: этот рецепт с курицей и сыром сделает ваш стол звездой вечера

Нежный, сытный и контрастный по вкусам салат для вашего праздничного стола. Узнайте, как простое сочетание курицы, чернослива и огурца под сырной шапкой покоряет гостей.

Читать полностью » Тирамису с кофе и печеньем савоярди получается нежным при приготовлении без духовки сегодня в 10:03
Тирамису с маскарпоне оживает без духовки: рецепт превращает простые ингредиенты в итальянское чудо

Мечтаете об итальянском десерте, но не любите печь? Узнайте секрет нежного тирамису, который готовится без духовки.

Читать полностью » Овощное рагу с баклажанами и кабачками сохраняет витамины при тушении сегодня в 9:57
Баклажаны без горечи? Это рагу с кабачками раскрывает их истинный потенциал

Ищете легкое и полезное блюдо на ужин? Откройте для себя овощное рагу с баклажанами и кабачками — простой рецепт на каждый день.

Читать полностью » Брускетта с лососем сочетает сливочный сыр, красную рыбу и свежую зелень на хрустящем основании сегодня в 9:30
Не верите, что готовить вкусно — просто? Брускетта с лососем докажет обратное за 10 минут

Хотите удивить гостей изысканной закуской? Откройте секрет идеальной брускетты с нежным лососем и сливочным сыром.

Читать полностью » Салат с фунчозой и корейской морковью готовится за 20 минут и остается сытным без заправки сегодня в 8:54
Корейская морковь плюс лапша: комбо, которое взрывает вкусовые рецепторы — попробуйте и удивитесь

Ищете быстрый и вкусный ужин? Откройте для себя салат с фунчозой — сочетание нежной лапши, пикантной моркови и свежего огурца.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Фрэнки Тредэвэй, Макс Лестер и Арабелла Стэнтон озвучат Гарри Поттера, Рона и Гермиону в новых аудиокнигах
Авто и мото
Citroen, Mercedes и Škoda вошли в финал конкурса "Европейский автомобиль года 2026"
Спорт и фитнес
Пресс победы с гантелями помогает развить силу и осанку — мнение Харли Пастернака
Садоводство
Цветовод Петренко: зимой нужно удобрять орхидеи для обильного цветения весной
Красота и здоровье
Акупунктура помогает при бессоннице и хронических болях
Красота и здоровье
Нутрициолог Юлия Шарапова назвала квашеную капусту природным пробиотиком и источником витамина С
Питомцы
Неприятный запах изо рта кошки часто связан с зубным камнем или гингивитом
Туризм
Римская башня XII века Торре дей Конти вновь оказалась под угрозой разрушения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet