Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Брокколи с сыром
Брокколи с сыром
© Designed by Freepik by stockking is licensed under Public domain
Главная / Еда
Артём Соколов Опубликована сегодня в 18:26

Брокколи исчезает со стола за минуты: простой приём превращает овощ в главное блюдо недели

Брокколи с сыром готовят на сковороде за 10 минут — Simply Recipes

Брокколи редко воспринимают как блюдо, ради которого семья собирается за столом с особым интересом. Но иногда один простой приём полностью меняет отношение к привычному овощу. Этот вариант готовится всего за десять минут и стабильно исчезает с тарелок первым. Об этом сообщает Simply Recipes.

Брокколи, которая перестаёт быть скучным гарниром

Брокколи часто называют универсальным овощем для будней, потому что она готовится быстро и сочетается почти с любыми продуктами. В этом рецепте ставка сделана не на сложные специи или долгую термическую обработку, а на контраст текстур. Соцветия подрумяниваются на сковороде, а сыр одновременно плавится и превращается в хрустящую корочку. В итоге получается блюдо с ярким ароматом, который легко узнать ещё из прихожей. Именно запах становится главным сигналом для домашних, что на кухне готовится что-то особенное.

Готовка занимает минимум времени, что особенно важно для ужинов в будние дни. Всё, что требуется, — хорошая сковорода, немного масла и правильный момент, когда нужно добавить сыр. За счёт высокой температуры брокколи сохраняет сочность внутри, а снаружи приобретает аппетитную золотистую корочку, напоминая приёмы, с помощью которых добиваются хрустящей текстуры брокколи.

Как выбрать удачную брокколи в магазине

Качество исходного продукта здесь играет ключевую роль. Брокколи должна быть свежей, плотной и насыщенно-зелёной, без желтизны и коричневых участков. Соцветия должны быть упругими и собранными, а стебель — твёрдым и сочным. Вялость или сухость — признак того, что овощ долго лежал и не даст нужного результата при жарке.

Важно обращать внимание и на стебель. Его не стоит срезать в магазине, так как именно он помогает сохранить свежесть кочана и часто оказывается не менее вкусным, чем соцветия. При этом слишком толстый и грубый стебель лучше не выбирать: он может оказаться волокнистым и жёстким, хотя правильная обжарка стеблей брокколи способна раскрыть их мягкую сладость и сделать текстуру более нежной.

Хрустящая брокколи с расплавленным сыром

Для приготовления понадобится крупная головка брокколи, оливковое масло, соль, чёрный перец и тёртый чеддер. Соцветия нарезают небольшими кусками, захватывая и часть стебля. Сковороду разогревают на среднем или сильном огне, добавляют масло и выкладывают брокколи в один слой. Первые несколько минут овощи не перемешивают, чтобы нижняя сторона успела подрумяниться.

Когда соцветия приобретают золотистый оттенок, их аккуратно переворачивают, приправляют солью и перцем, а затем посыпают сыром. Часть сыра неизбежно падает на сковороду — именно эти кусочки превращаются в хрустящие фрагменты, за которые потом идёт негласная борьба за столом. Блюдо доводят до готовности без активного помешивания, чтобы сыр успел расплавиться и поджариться.

В результате получается гарнир, который одинаково хорошо подходит и к запечённой курице, и к ужину с пиццей на вынос. Он прост, понятен и не требует кулинарных навыков, но при этом каждый раз производит впечатление. Такая брокколи легко становится постоянным пунктом семейного меню, потому что сочетает скорость, вкус и ощущение домашнего уюта.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ужин из лосося риса и авокадо укладывается в 15 минут — Simply Recipes вчера в 15:41
Один базовый ужин, а вкусов — десятки: добавки меняют всё, но основа та же

Узнайте, как за 15 минут собрать ужин из трёх продуктов — лосось, рис и авокадо. Простая формула превращает будни в привычку и открывает новые идеи для вкусовых вариаций.

Читать полностью » Очень плотный тофу с крахмалом даёт хрустящую корочку в сэндвиче — Пюре вчера в 11:13
Тофу ругают за "никакой" вкус — пока не попробуют этот хрустящий сэндвич

Тофу в сэндвиче хрустит благодаря крахмалу, плотной текстуре и жарке на раскалённой сковороде. Крем из кешью, азиатский салат и авокадо доводят вкус до идеала.

Читать полностью » Авокадо с лососем включили в обед для долголетия — gastronom вчера в 9:55
Жиры, белок и спокойствие для организма: обед, который выбирают те, кто стареет медленно

Диетологи обратили внимание на обед, который часто выбирают сторонники долголетия. Авокадо и лосось объединяют жиры, белок и витамины, важные для здоровья.

Читать полностью » Луковое варенье превратили в глазурь для запечённого лосося — Southern Living вчера в 8:36
Намазала это на лосося и отправила в духовку — результат удивил даже меня

Луковое варенье — густой карамелизированный джем из лука, который служит идеальной глазурью для лосося, сыра и свинины: простой рецепт и советы.

Читать полностью » Салат с курицей, ананасами и копченым сыром сохраняет баланс вкусов — повар вчера в 2:40
Всего 5 минут на сборку, а результат — вау: как обычные ингредиенты превратить в праздничный шедевр

Салат с ананасами и копченым сыром сочетает нежную курицу, сладкие фрукты и насыщенные акценты, создавая эффектное и сбалансированное блюдо для праздничного стола.

Читать полностью » Формула 4321 упростила приготовление блинного теста — Мариотт шеф-повар 17.01.2026 в 19:20
Эти блины получаются всегда: рецепт 4-3-2-1 без весов и мерных стаканов готовят дома — проще не бывает

Французский шеф предложил формулу блинов, которую легко запомнить. Рецепт 4-3-2-1 позволяет готовить без весов и подходит для любых начинок.

Читать полностью » Кейл рекомендуют сначала обработать маслом, чтобы листья стали мягче — Serious Eats 17.01.2026 в 16:03
Делаю салат с кейлом — и он перестаёт быть “резиновым”: решает один шаг до заправки

Кейл часто остаётся жёстким даже с лимоном и тонкой нарезкой. Всё решает простой шаг: сначала масло и соль, а уже потом кислота — и салат становится нежным.

Читать полностью » Мусс Контичини готовят на горячем ганаше из двух видов шоколада — Femina 17.01.2026 в 13:19
Шоколадный мусс, который тает раньше, чем ложка касается дна: рецепт с эффектом вау

Французский шеф Филипп Контичини предлагает по-новому взглянуть на классический шоколадный мусс, добавив воздушность, баланс вкуса и неожиданный хруст.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Ходьба и разминка уменьшают выраженность отеков — врачи
Авто и мото
Двукратное моргание дальним светом предупреждает об опасности впереди — автоэксперт
Садоводство
Почва с участка часто бывает слишком тяжёлой для рассады - House Digest
Наука
В Аттике нашли редкую пифосную гробницу бронзового века — археолог
Красота и здоровье
Мини-юбка 90-х возвращается в тренды 2026 года – модные редакторы
Наука
Геном шерстистого носорога восстановили из пищи волчонка – Reuters
Наука
У человека насчитывают от 22 до 33 органов чувств — The Conversation
Садоводство
Комнатные растения зимой подкармливают реже чем летом — садоводы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet