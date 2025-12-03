Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Гаврилова Опубликована вчера в 23:58

Новороссийск запускает цифровой щит: помощник работает даже когда связь падает

В Новороссийске запустили приложение "Безопасный Новороссийск" против дронов

В Новороссийске представили новое цифровое приложение «Безопасный Новороссийск», сообщили в администрации города. Это первый на юге России сервис, созданный специально для помощи населению во время ЧС, атак беспилотников и перебоев связи.

Зачем нужен новый цифровой помощник

Из-за регулярных ударов беспилотных катеров и дронов ВСУ по стратегическим объектам в городе часто возникают перебои мобильного интернета и связи. Последний крупный налёт 25 ноября привёл к повреждению десятков домов и сотен квартир, пострадали улицы у мыса Суджук. Несколько дней спустя удар пришёлся на терминал Каспийского трубопроводного консорциума, что полностью вывело из строя одно из причальных устройств.

В таких условиях жителям нужны инструменты, работающие офлайн, — и приложение создано именно с этой целью. Оно продолжает функционировать даже при отсутствии сотовой сети, мобильного интернета и GPS.

Как работает приложение

  • Интерфейс представляет собой карту города, где отмечены:
  • ближайшие подвалы и укрытия с указанием вместимости;
  • точки бесплатного Wi-Fi, доступные даже при ограничениях связи.

Пользователь отмечает своё текущее положение — а система прокладывает маршрут пешком или на машине до безопасного места. Сервис интегрирован с муниципальной системой оповещения, поэтому жители получают PUSH-уведомления об угрозах, отменах тревог, учениях и других важных событиях.

Приложение также позволяет оперативно сообщать о ЧС, обнаружении БПЛА или их обломков. Встроены и памятки с инструкциями на различные случаи.

Не станет ли приложение помощником для врага?

Во властях подчёркивают: стратегические объекты — единственная цель вражеских беспилотников. Адреса домов и так известны, а наносить удары по подвалам бессмысленно, поэтому сервис не раскрывает никакой чувствительной информации.

Ситуация в соседних регионах

На фоне участившихся атак власти Белгородской области намерены закрепить запрет на отключение мобильного интернета. Во время недавних налётов связь в регионе пропадала несколько часов, и жители лишились доступа к основному каналу оповещения в Telegram. Сейчас экстренные уведомления вынужденно переводят в мессенджер MAX, но этот процесс ещё далёк от завершения.

