Неожиданный итог проверки: крымские вина обошли десятки брендов — интрига в списке лидеров

Неожиданная концентрация выдающихся образцов белых вин стала главным итогом ежегодного исследования Роскачества: сразу восемь напитков из Крыма оказались в числе лучших в стране. Об этом сообщает Туристический портал Крыма, отмечая, что эксперты оценили 238 образцов и составили рейтинг, который ярко демонстрирует разнообразие и высокий уровень виноделия региона.

Итоги масштабного исследования

Проект "Винный гид России" охватил сухие, полусладкие, полусухие и сладкие вина 106 торговых марок. География производителей широкая: от Крыма и Севастополя до Дагестана, Ставрополья, Кубани, Подмосковья и Поволжья. Для оценки задействовали 34 дегустатора — сомелье, винных закупщиков и представителей научного сообщества, а также двух специалистов-виноделов из Италии.

В итоговую десятку лучших вошли только сухие вина, и среди лидеров сразу три севастопольских производителя. "Шардоне" от OBDM выделяется соломенным цветом, дымными и фруктовыми оттенками аромата, а также вкусом с нотами абрикоса и крем-брюле. Вино "В глубине" от Le K2, созданное из сортов "шардоне", "вионье" и "кокур белый", отличается бледно-лимонным оттенком и ярким цветочно-цитрусовым профилем. "Рислинг Резерв" винодельни "Бельбек" дегустаторы отметили за насыщенный фруктово-цитрусовый аромат, дополненный акцентами флёрдоранжа.

Лучшие полусладкие и сладкие вина

Полусладкая категория также продемонстрировала превосходный результат крымских виноделен. Лидером стало "Бьянко да Соле" от "Шато Ай-Даниль", созданное из "муската белого" и сочетающее мёд, липу и абрикосовые оттенки. "Кокур Белый" хозяйства "Валерий Захарьин" проявил сложный фруктовый профиль, а "Природное полусладкое" от ESSE соединило "рислинг" и "пино-гри", предложив богатый аромат засахаренных фруктов и мягкий баланс вкуса.

Среди сладких вин особое место занял "Мускат позднего сбора" от "Массандры". Этот напиток с медово-золотистым цветом демонстрирует многослойный аромат цитрусов, инжира, орехов и спелых фруктов, сохраняя насыщенную и характерную для сорта структуру вкуса.

Фермерские винодельни и новые акценты

Отдельный рейтинг составили для фермерских производителей. Его возглавили всё те же два вина, вошедшие в сухую десятку лидеров: "Шардоне" от OBDM и "В глубине" от Le K2. Такой результат подчёркивает потенциал небольших хозяйств, которые успешно конкурируют с крупными брендами и формируют новое лицо современного крымского виноделия.