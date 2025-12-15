Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 0:13

Поехал в Крым за морем, а вернулся с сумками: вот что сметают на рынках в первую очередь

Натуральная косметика, продукты и ремесло вошли в список популярных покупок в Крыму — "Большая страна"

Крым легко запоминается не только пейзажами и морем, но и тем, что хочется увезти с собой. Здесь путешественник сталкивается с ощущением щедрости природы и ремесленного разнообразия. Рынки, лавки и ярмарки полны вещей, за которыми стоят традиции и локальный характер. Об этом сообщает сайт "Большая страна".

Натуральные находки для ухода и здоровья

Одним из самых узнаваемых направлений остаётся крымская натуральная косметика. Её ценят за простые составы и местное сырьё, которое проходит строгий отбор. В продаже встречаются грязевые маски, мыло ручной работы, шампуни, тоники, соли для ванн и другие уходовые средства. Основу формул составляют экстракты фруктов и ягод, мёд, травы, морские минералы и сакская грязь, благодаря чему продукты подходят для регулярного использования.

Отдельное место занимают средства с сакской грязью. Её состав богат минеральными компонентами, липидами, аминокислотами и витаминами. Мази и аппликации на основе сульфидно-иловой грязи традиционно используют для поддержки суставов и кожи, а также для общего расслабляющего эффекта.

Украшения и ремесленные изделия

Крымские города изобилуют лавками с авторскими украшениями. Туристы находят браслеты, кольца и бусы из яшмы, аметиста, оникса, серебра, а также изделия с ракушками и жемчугом. Такие аксессуары компактны, легко перевозятся и органично вписываются в этнический или экологичный стиль.

Не менее популярны изделия из дерева и керамики. Подставки, посуда, фигурки из можжевельника ценят за аромат и практичность. Керамика привлекает традиционными орнаментами и отсылками к древним ремёслам полуострова, а в антикварных лавках встречаются старинные экземпляры.

Вкусы Крыма: от фруктов до сладостей

Фруктовый сезон здесь длится с весны до поздней осени. На рынках продают свежие персики, инжир, виноград, гранаты, а также редкие для других регионов унаби и мушмулу. В дорогу часто берут сухофрукты — курагу, инжир, кизил, выращенные в чистой экосистеме.

Дополняют гастрономический багаж варенье и мёд. В Крыму варят кизиловое, можжевеловое, розовое варенье, используют старинные рецепты. Горный мёд представлен липовыми, гречишными, акациевыми и редкими сортами, включая кориандровый и лавандовый, без добавок и примесей.

Сыры, чаи и специи

Фермерские сыры — ещё одна визитная карточка региона. Камамбер, бри, сент-мор, валансе и копчёные косички производят из коровьего и козьего молока с добавлением местных трав и специй. Частные сыроварни предлагают авторские варианты, которые можно продегустировать перед покупкой.

Для неспешных вечеров подходят травяные чаи. Сборы с чабрецом, мятой, шалфеем, лавандой и ягодами шиповника продаются в подарочных наборах. А любителям ярких вкусов стоит обратить внимание на крымскую розовую соль и смеси специй с зирой, кориандром, куркумой и барбарисом.

Практичные сувениры и необычные подарки

Текстиль представлен шёлковыми платками, полотенцами, сумками и декоративными салфетками. Изделия из овечьей шерсти — носки, шали, тапки, пледы — ценят за тепло и доступную цену. Для садоводов интересны семена и саженцы из питомников, включая растения из Никитского ботанического сада.

В итоге крымские сувениры становятся не просто покупками, а продолжением путешествия. Они сохраняют вкус, аромат и настроение полуострова, напоминая о поездке задолго после возвращения домой, особенно если отдых был таким же размеренным, как в курорт для семейного отдыха с детьми и для любителей природы.

