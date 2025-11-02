Проезд запрещен — отдых под угрозой срыва: этим автомобилям запретили ездить по Крымскому мосту
С 3 ноября автомобили двух категорий — электрокары и гибридные автомобили — не смогут пересекать Крымский мост со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
Новые ограничения на Крымском мосту
В соответствии с постановлением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, с 3 ноября будет введен запрет на проезд электромобилей и гибридных автомобилей по Крымскому мосту. Эти изменения касаются только въезда со стороны Кубани, что приведет к необходимости для владельцев таких автомобилей искать альтернативные маршруты.
"С 3 ноября запретят проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Соответствующие изменения в постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев", — говорится в сообщении.
Альтернативный маршрут для грузовиков
Ранее, в связи с техническими ограничениями, для грузовых автомобилей был введен запрет на движение по Крымскому мосту. Для них предусмотрен альтернативный маршрут, который начинается от Таганрога (Ростовская область) и продолжается до Джанкоя (Республика Крым), что позволяет обойти запрет и продолжить движение в сторону Крыма.
Влияние на дорожную ситуацию
|Ограничение
|Описание
|Запрещены электрокары и гибриды
|С 3 ноября эти автомобили не смогут пересекать Крымский мост со стороны Краснодарского края.
|Грузовики
|Для грузовиков продолжает действовать запрет, и для них предусмотрен альтернативный маршрут.
А что если вы планируете поездку по Крымскому мосту?
Если вы собираетесь в поездку через Крымский мост на электрокаре или гибриде, стоит заранее продумать маршрут. Для таких автомобилей альтернативные маршруты или другие мосты через Керченский пролив еще не предусмотрены.
FAQ
1. С какого числа будет действовать запрет для электромобилей и гибридных автомобилей?
Запрет вступит в силу с 3 ноября.
2. Какое альтернативное направление для грузовых машин?
Грузовики могут использовать маршрут от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым).
3. Почему введен запрет для электромобилей и гибридных авто?
Запрещено движение этих автомобилей из-за технических ограничений, связанных с безопасностью и состоянием инфраструктуры моста.
Мифы и правда о Крымском мосте
Миф: Электрокары и гибридные автомобили безопасно могут двигаться по Крымскому мосту.
Правда: В связи с техническими проблемами, электрические и гибридные автомобили больше не могут использовать Крымский мост.
Миф: Грузовики смогут пересекать мост, несмотря на запрет.
Правда: Грузовым машинам запрет на движение по мосту сохраняется, и им доступен альтернативный маршрут.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru