Проезд запрещен — отдых под угрозой срыва: этим автомобилям запретили ездить по Крымскому мосту

С 3 ноября автомобили двух категорий — электрокары и гибридные автомобили — не смогут пересекать Крымский мост со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Новые ограничения на Крымском мосту

В соответствии с постановлением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, с 3 ноября будет введен запрет на проезд электромобилей и гибридных автомобилей по Крымскому мосту. Эти изменения касаются только въезда со стороны Кубани, что приведет к необходимости для владельцев таких автомобилей искать альтернативные маршруты.

"С 3 ноября запретят проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Соответствующие изменения в постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев", — говорится в сообщении.

Альтернативный маршрут для грузовиков

Ранее, в связи с техническими ограничениями, для грузовых автомобилей был введен запрет на движение по Крымскому мосту. Для них предусмотрен альтернативный маршрут, который начинается от Таганрога (Ростовская область) и продолжается до Джанкоя (Республика Крым), что позволяет обойти запрет и продолжить движение в сторону Крыма.

Влияние на дорожную ситуацию

Ограничение Описание Запрещены электрокары и гибриды С 3 ноября эти автомобили не смогут пересекать Крымский мост со стороны Краснодарского края. Грузовики Для грузовиков продолжает действовать запрет, и для них предусмотрен альтернативный маршрут.

А что если вы планируете поездку по Крымскому мосту?

Если вы собираетесь в поездку через Крымский мост на электрокаре или гибриде, стоит заранее продумать маршрут. Для таких автомобилей альтернативные маршруты или другие мосты через Керченский пролив еще не предусмотрены.

FAQ

1. С какого числа будет действовать запрет для электромобилей и гибридных автомобилей?

Запрет вступит в силу с 3 ноября.

2. Какое альтернативное направление для грузовых машин?

Грузовики могут использовать маршрут от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым).

3. Почему введен запрет для электромобилей и гибридных авто?

Запрещено движение этих автомобилей из-за технических ограничений, связанных с безопасностью и состоянием инфраструктуры моста.

Мифы и правда о Крымском мосте

Миф: Электрокары и гибридные автомобили безопасно могут двигаться по Крымскому мосту.

Правда: В связи с техническими проблемами, электрические и гибридные автомобили больше не могут использовать Крымский мост.

Миф: Грузовики смогут пересекать мост, несмотря на запрет.

Правда: Грузовым машинам запрет на движение по мосту сохраняется, и им доступен альтернативный маршрут.