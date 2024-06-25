Удар ВСУ по Севастополю 23 июня не повлияет на туристический поток в Крым. Об этом NewsInfo.Ru рассказал генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян.
По его словам, на текущий момент аннулировано не более 1% текущих бронирований.
"Темпы снижения продаж пока находятся на уровне 20%. Здесь все ждут, какие рекомендации выпустят власти региона. Но пока, как мы видим, ни Кремль, ни региональные власти не готовы отказаться от продолжения туристического сезона, а, значит, Крым по-прежнему будет представлять свои туристические услуги. И здесь надо понимать, что во многом Крым является безальтернативным вариантом бюджетного морского отдыха на территории России", — сказал он.
По словам собеседника NewsInfo.Ru, туристические операторы прогнозируют, что продажи вернутся на прежний уровень, если не будет повторения инцидентов, связанных с угрозой жизни туристов. Мурадян уверен, что безопасность в Крыму будет более выше.
23 июня ВСУ пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS нанесли удар по Севастополю. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей города.
Согласно последним данным, ранения получил 151 человек, в том числе 27 детей, погибло двое детей и двое взрослых. По данным Flightradar, американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk кружил в воздушном пространстве над Черным морем во время удара ВСУ по Севастополю. Власти взяли на контроль ситуацию и готовят ответ.
Фото:commons.wikimedia.org/Կարինե Մարգարյան (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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