Атлантический фронт идёт на Крым: синоптики предупреждают о ночной буре

Жителей и гостей Крыма ждёт насыщенные погодные выходные. Уже в ночь на субботу 25 октября на полуостров обрушится холодный атмосферный фронт атлантического циклона. По информации Гидрометцентра Крыма, он принесёт сильные осадки и грозы, особенно в южных, центральных и восточных районах.

"Днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, ночью и утром местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14°, днем +15…+19°, в горах +9…+14°. В воскресенье 26 октября сохранится неустойчивый характер погоды: ночью без существенных осадков, днем местами дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха существенно не изменится", — рассказали синоптики.

Атмосферный фронт принесёт непогоду

Фронт, пришедший с Атлантики, — это граница между холодными и тёплыми воздушными массами. При его прохождении над Крымом резко возрастает вероятность сильных ливней, молний и шквалистого ветра. Особенно интенсивные осадки ожидаются ночью и утром в субботу, когда температура воздуха начнёт снижаться.

Метеорологи предупреждают, что в некоторых районах возможны кратковременные ливни с грозами, местами град и усиление ветра до 25 м/с. При таких порывах существует риск падения деревьев и обрыва проводов.

Где погода будет самой сложной

По данным Гидрометцентра, наиболее сильные дожди пройдут в районе Ялты, Алушты, Судака и Феодосии. В этих зонах ожидается до 30 мм осадков за несколько часов — почти половина месячной нормы. В центральных районах, включая Симферополь и Бахчисарай, возможны кратковременные грозы, но к полудню осадки прекратятся.

На севере полуострова, в районе Джанкоя и Армянска, дожди будут кратковременными, а небо к утру прояснится.

Как подготовиться к непогоде

Проверить устойчивость балконных и дачных конструкций — сильный ветер может повредить непрочные элементы. Не парковать автомобиль под деревьями, рекламными щитами и проводами. Во время грозы избегать открытых пространств и водоёмов. При планировании поездок учитывать вероятность ливней и ограниченную видимость на трассах. Зарядить мобильные устройства и держать при себе фонарь — при штормовом ветре возможны кратковременные перебои с электричеством.

Влияние погоды на дороги и транспорт

Ливни и мокрый асфальт снижают сцепление шин с дорогой. Автовладельцам стоит заранее проверить давление в шинах и исправность тормозной системы. При сильном ветре особенно важно снижать скорость на мостах и открытых участках трасс.

Дорожные службы уже переведены на усиленный режим работы: в случае подтоплений будут оперативно откачивать воду с проезжей частей.

Что ждать в воскресенье

По прогнозу синоптиков, в воскресенье 26 октября непогода немного отступит. Ночь пройдёт относительно спокойно, а днём местами снова возможны кратковременные дожди. Температура воздуха останется на уровне субботних значений: днём +15…+19°, в горах +9…+14°.

Существенных похолоданий пока не ожидается, но метеорологи отмечают, что такая неустойчивая погода — типичная для конца октября.

Таблица: прогноз погоды по регионам Крыма