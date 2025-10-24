Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Освежающая прохлада после дождя
Освежающая прохлада после дождя
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Андрей Власов Опубликована сегодня в 21:07

Атлантический фронт идёт на Крым: синоптики предупреждают о ночной буре

Гидрометцентр Крыма предупредил о сильных дождях и ветре 25–26 октября

Жителей и гостей Крыма ждёт насыщенные погодные выходные. Уже в ночь на субботу 25 октября на полуостров обрушится холодный атмосферный фронт атлантического циклона. По информации Гидрометцентра Крыма, он принесёт сильные осадки и грозы, особенно в южных, центральных и восточных районах.

"Днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, ночью и утром местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14°, днем +15…+19°, в горах +9…+14°. В воскресенье 26 октября сохранится неустойчивый характер погоды: ночью без существенных осадков, днем местами дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха существенно не изменится", — рассказали синоптики.

Атмосферный фронт принесёт непогоду

Фронт, пришедший с Атлантики, — это граница между холодными и тёплыми воздушными массами. При его прохождении над Крымом резко возрастает вероятность сильных ливней, молний и шквалистого ветра. Особенно интенсивные осадки ожидаются ночью и утром в субботу, когда температура воздуха начнёт снижаться.

Метеорологи предупреждают, что в некоторых районах возможны кратковременные ливни с грозами, местами град и усиление ветра до 25 м/с. При таких порывах существует риск падения деревьев и обрыва проводов.

Где погода будет самой сложной

По данным Гидрометцентра, наиболее сильные дожди пройдут в районе Ялты, Алушты, Судака и Феодосии. В этих зонах ожидается до 30 мм осадков за несколько часов — почти половина месячной нормы. В центральных районах, включая Симферополь и Бахчисарай, возможны кратковременные грозы, но к полудню осадки прекратятся.

На севере полуострова, в районе Джанкоя и Армянска, дожди будут кратковременными, а небо к утру прояснится.

Как подготовиться к непогоде

  1. Проверить устойчивость балконных и дачных конструкций — сильный ветер может повредить непрочные элементы.

  2. Не парковать автомобиль под деревьями, рекламными щитами и проводами.

  3. Во время грозы избегать открытых пространств и водоёмов.

  4. При планировании поездок учитывать вероятность ливней и ограниченную видимость на трассах.

  5. Зарядить мобильные устройства и держать при себе фонарь — при штормовом ветре возможны кратковременные перебои с электричеством.

Влияние погоды на дороги и транспорт

Ливни и мокрый асфальт снижают сцепление шин с дорогой. Автовладельцам стоит заранее проверить давление в шинах и исправность тормозной системы. При сильном ветре особенно важно снижать скорость на мостах и открытых участках трасс.

Дорожные службы уже переведены на усиленный режим работы: в случае подтоплений будут оперативно откачивать воду с проезжей частей.

Что ждать в воскресенье

По прогнозу синоптиков, в воскресенье 26 октября непогода немного отступит. Ночь пройдёт относительно спокойно, а днём местами снова возможны кратковременные дожди. Температура воздуха останется на уровне субботних значений: днём +15…+19°, в горах +9…+14°.

Существенных похолоданий пока не ожидается, но метеорологи отмечают, что такая неустойчивая погода — типичная для конца октября.

Таблица: прогноз погоды по регионам Крыма

Регион Осадки Температура днём Ветер Примечание
Южный берег (Ялта, Алушта) Сильные дожди, грозы +17…+19° до 25 м/с Местами град
Центральные районы (Симферополь, Бахчисарай) Кратковременные дожди +16…+18° 15-20 м/с Возможны грозы
Восток (Феодосия, Судак) Очень сильные осадки +15…+17° до 25 м/с Грозы
Север (Джанкой, Армянск) Небольшие дожди +14…+16° 10-15 м/с Без гроз
Горы (Ай-Петри) Ливни, ветер +9…+13° 20-25 м/с Порывы ветра

Возможные ошибки и как их избежать

Ошибка: игнорировать предупреждения и выходить на море при грозах.
Последствие: риск поражения молнией или опрокидывания маломерных судов.
Альтернатива: дождаться улучшения погоды, следить за штормовыми предупреждениями через МЧС.

Ошибка: оставлять окна настежь во время сильного ветра.
Последствие: возможны повреждения стёкол и мебели.
Альтернатива: закрыть окна и балконы, особенно на верхних этажах.

А что если циклон задержится?

Если фронт задержится над полуостровом дольше прогнозируемого срока, воскресный день может пройти под дождём. Однако специалисты считают, что основной удар стихии придётся именно на ночь и утро субботы. После этого атмосферное давление начнёт расти, а небо постепенно прояснится.

Плюсы и минусы погодных изменений

Плюсы Минусы
Увлажнение почвы перед зимним сезоном Риск подтоплений и падения деревьев
Очистка воздуха от пыли и аллергенов Сложности в дорожном движении
Снижение пожароопасности в степных районах Возможные перебои с электричеством
Благоприятные условия для озимых культур Охлаждение помещений и ветровая нагрузка

Часто задаваемые вопросы

Будут ли штормовые предупреждения?
Да, МЧС Крыма уже распространило предупреждение о сильном ветре и осадках.

Можно ли выезжать за город в субботу?
Лучше перенести поездки на вторую половину дня, когда осадки прекратятся.

Повлияет ли погода на авиарейсы?
По предварительным данным, аэропорт Симферополя работает в штатном режиме, но возможны незначительные задержки рейсов из-за грозовых фронтов.

Мифы и правда о крымской осени

Миф: в Крыму осенью всегда тепло.
Правда: погода переменчива — от +25° в начале месяца до проливных дождей к концу октября.

Миф: грозы бывают только летом.
Правда: октябрьские фронты часто сопровождаются грозами, особенно при смене воздушных масс.

Миф: в горах Крыма осенью не бывает ветров.
Правда: на Ай-Петри и Демерджи порывы ветра могут достигать 30-35 м/с.

3 интересных факта

  1. Атлантические циклоны приносят в Крым до 60% осенних осадков.

  2. Грозы в октябре случаются примерно раз в пять лет, но чаще всего — на южном побережье.

  3. При ветре 25 м/с скорость полёта капли дождя превышает 70 км/ч — из-за этого дождь ощущается как ледяной поток.

