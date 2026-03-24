Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Открытие Крымского моста (ЖД, 3)
© commons.wikimedia.org by Администрация Президента России is licensed under CC BY 4.0
Главная / Южный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 14:08

Старые провода против новых батарей: спор о будущем городского транспорта накаляется в Крыму

Министерство транспорта Республики Крым пересматривает стратегию обновления парка общественного транспорта, взвешивая целесообразность перехода с традиционных троллейбусов на электробусы. Министр транспорта Арсений Козловский на пресс-конференции в Совете министров сообщил о продолжающихся переговорах с производителями подвижного состава. Выбор между электрическими машинами на батареях и троллейбусами с автономным ходом остается открытым, несмотря на планы, озвученные в конце прошлого года. В ближайшее время ведомство планирует закупить новую технику для нужд Симферополя и Симферопольского района.

Экономические реалии замены состава

Вопрос об отказе от контактной сети в пользу электробусов вызвал широкий резонанс среди местных жителей, воспринимающих троллейбус как элемент культурной идентичности региона. В крымском Минтрансе сейчас анализируют опыт эксплуатации электротранспорта в Москве и Нижнем Новгороде, чтобы оценить эффективность такого перехода для специфических условий полуострова.

Однако финансовый фактор остается серьезным барьером. По словам Арсения Козловского, стоимость одного электробуса достигает 50 миллионов рублей, в то время как приобретение классического троллейбуса или автобуса требует около 20 миллионов рублей.

Экономия на текущем обслуживании контактных сетей не всегда перекрывает разницу в закупочной стоимости техники. В результате окончательное решение по структуре парка еще не закреплено, а профильное ведомство продолжает оценивать целесообразность капитальных вложений.

Перспективы автономного хода и дизайна

Параллельно с изучением идеи электробусов, власти региона прорабатывают альтернативный вариант, предполагающий сохранение троллейбусного парка с его технической модернизацией. Ведутся переговоры о закупке техники, оснащенной системой автономного хода, которая позволяет машине проезжать без подпитки от проводов от 30 до 80 километров.

"При обновлении парка городского транспорта критически важно учитывать не только стоимость эксплуатации, но и долгосрочные последствия для градостроительной среды. Автономный ход позволяет создавать гибкие маршруты без капитальной прокладки проводов, что особенно актуально для наших условий. Современные модели с панорамными крышами могут стать новой визитной карточкой региона, повышая привлекательность перевозок. Тем не менее, каждый шаг по переоснащению инфраструктуры должен учитывать мнение граждан и реальные возможности бюджета", — подчеркнул управленец муниципального уровня Андрей Власов

Такой подход может удовлетворить запрос жителей, сохранив привычный облик городского транспорта и добавив к нему функциональные новшества. Предлагаемые модели отличаются увеличенной высотой кузова и панорамным остеклением верхней части салона.

Такая деталь в конструкции создаст дополнительные возможности для туристов, посещающих Крым, и позволит им комфортно осматривать достопримечательности во время поездок. Использование подобных решений может стать компромиссом между традициями и современными трендами в машиностроении.

Технические стандарты для пассажиров

Помимо выбора между типами привода, транспортное ведомство сосредоточено на повышении уровня комфорта в подвижном составе. В текущем году планируется пополнение парка Симферополя и прилегающих районов на 25-30 новых автобусов, которые должны соответствовать строгим критериям безопасности.

Техническое задание на закупку предусматривает обязательное наличие системы климат-контроля из трех контуров. Два кондиционера будут отвечать за температурный комфорт в пассажирском салоне, а третий выделят исключительно для рабочего места водителя.

Безопасность поездок также усилят за счет установки шести камер видеонаблюдения. Кроме того, региональная система оплаты проезда через специализированные пластиковые карты ГУП РК "Крымтроллейбус" продолжает интегрироваться в транспортную сеть, с планами по ее адаптации для использования совместно с севастопольскими маршрутами до конца года.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet