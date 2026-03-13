Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Гурзуфа, Крым
Гурзуфа, Крым
© commons.wikimedia.org by Andris Malygin is licensed under CC BY 3.0
Главная / Южный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 11:11

Крымский берег вместо Саудовской Аравии: полуостров готовится забрать себе самых капризных гостей

Крым может принять больше туристов, если те предпочтут полуостров из-за обострения на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал доцент кафедры туризма Таврической академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев в эфире радио "Спутник в Крыму". Эксперт оценил кризис как многоуровневый: экономический, туристический и геополитический. Он спрогнозировал падение турпотока в регионе до 30 процентов, что приведёт к потере около 40 миллионов отдыхающих и убыткам до 50 миллиардов долларов. В элитном сегменте Арабских Эмиратов, Дубая и Саудовской Аравии обвал достигает 70-80 процентов.

Кризис меняет туристические маршруты

События на Ближнем Востоке ударили по репутации целого региона. Основные инциденты случились за считанные дни, но последствия растянутся на годы. Туристы избегают популярных направлений, и спрос смещается в другие зоны.

Вахрушев отметил, что падение турпотока составит до 30 процентов. Это значит потерю 40 миллионов человек и убытки в 50 миллиардов долларов. Особенно сильно пострадали элитные курорты: в Арабских Эмиратах, Дубае и Саудовской Аравии обвал достигает 70-80 процентов.

Структура спроса на дорогие туры изменилась кардинально. Люди ищут альтернативы привычным фешенебельным местам. Крым может стать одним из таких вариантов для переориентации потоков.

"Крымский туризм набирает обороты благодаря инвестициям в инфраструктуру. Отели и сервисы адаптируются под vip-гостей, что повышает конкурентоспособность. Региональные власти фокусируются на устойчивом росте, без копирования чужих моделей. Туристы получат аутентичный отдых с высоким уровнем комфорта. Это открывает двери для тех, кто ищет спокойные альтернативы."

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Рост элитного отдыха в Крыму

В 2025 году элитный сегмент в Крыму вырос на 17 процентов. Это опередило динамику в Сочи, где прирост составил 14-15 процентов. По объёму полуостров пока уступает черноморскому курорту, но тенденция положительная.

Темпы развития впечатляют. Туризм входит в устойчивую фазу. Отельеры и туроператоры шлифуют навыки работы с vip-клиентами.

Раньше система обслуживания vip-туристов казалась хаотичной. Теперь она становится предсказуемой и качественной. Переориентированные с Ближнего Востока гости встретят отлаженный сервис.

Подготовка к новому потоку

Республика готова к расширению vip-сегмента. Туриндустрия укрепилась за счёт профессионального роста. Отдыхающие получат не копию Дубая, а крымский колорит с высоким сервисом.

По словам Вахрушева, реклама должна подчёркивать уникальность Крыма. Нельзя приравнивать его к саудовским курортам. Традиционный уклад сочетается с современным комфортом.

Гость радио уверен в подготовке отрасли. Увеличение потока не застанет врасплох. Мастерство отельеров позволит справиться с наплывом.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Блеск снаружи, долги внутри: ростовский бьюти-рынок накрыла волна срочных объявлений о продаже сегодня в 11:21

Владельцы известных бьюти-центров в центре города начали активно искать новых хозяев для своих студий, предлагая оборудование и клиентские базы со скидками.

Читать полностью » Туризм и бизнес в одном флаконе: запуск водного маршрута Ростов — Мариуполь приближает два региона сегодня в 11:19

Ростовская область объявила о планах восстановить водное сообщение с Мариуполем к 2027 году, что значительно изменит транспортные связи.

Читать полностью » Волгоградский маневр: стоимость аренды жилья в городе у Волги совершила резкое пике вниз 11.03.2026 в 11:33

Зимнее затишье заставило владельцев жилья в крупнейших мегаполисах пересмотреть ценники, открыв окно возможностей для тех, кто планировал бюджетный переезд.

Читать полностью » На номер 112 в Крыму поступило почти 28 тысяч вызовов — глава МЧС Ерёменко 12.01.2026 в 12:22
Праздники без передышки: экстренные службы Крыма работали в режиме повышенной готовности

За первые дни января в Крыму произошло 57 пожаров и десятки ДТП — МЧС подвело итоги напряжённой работы спасателей.

Читать полностью » Энергетики приступили к ремонту сетей в Сакском районе — ГУП РК Крымэнерго 12.01.2026 в 12:17
Сразу пять сёл и часть города без энергии: авария нарушила жизнь на западе Крыма

Аварийное отключение оставило без света Саки и пять сёл Сакского района — энергетики назвали сроки восстановления электроснабжения.

Читать полностью » Туризм сохранил высокий интерес инвесторов в Крыму — эксперт Виноградова 12.01.2026 в 12:13
Инвесторы не уходят, а наращивают ставки: Крым удержал статус одного из самых привлекательных регионов

Крым удерживает место в десятке регионов с лучшим инвестклиматом: власти назвали четыре отрасли, которые сегодня наиболее интересны бизнесу.

Читать полностью » Сбережения жителей Кубани достигли 1,8 трлн рублей — Банк России 12.01.2026 в 12:01
Рост есть, драйва нет: депозиты в Краснодарском крае потеряли прежний размах

Сбережения жителей Кубани выросли до 1,8 трлн рублей, но темпы прироста вкладов замедлились из-за снижения доходности депозитов.

Читать полностью » Рынок услуг Кубани стал более конкурентным — аналитик Скороходова 12.01.2026 в 11:38
Не спорт и не бьюти: самый бурно растущий сервис на юге оказался неожиданным

Массажные салоны стали самым быстрорастущим сегментом сферы услуг Кубани, обогнав фитнес и индустрию красоты.

Читать полностью »

Новости
УрФО
Праздник для всех: бесплатный концерт Олега Газманова в день рождения Ирбита привлекает тысячи гостей
Питомцы
Служебные псы берут тайм-аут: как заботливые кинологи находят для них дом
УрФО
Новая система алиментов в Югре меняет правила игры: как теперь будут рассчитываться выплаты на детей
СФО
Река жизни течет через аудитории: томские студенты превратили свои колледжи в центры спасения
СФО
Воздушные замки и реальные достижения: как строители формируют облик Томска на 2026 год
СФО
Летать в обход сезонов — привычка побеждает график: популярный рейс из Сибири стал вечным
СФО
Сибирская ярость в одной клетке: сотни мощных атлетов сойдутся в битве за право называться лучшими
СФО
Мел и высокие технологии под одной крышей: иркутские школы показали будущее на главной выставке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet