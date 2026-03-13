Крым может принять больше туристов, если те предпочтут полуостров из-за обострения на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал доцент кафедры туризма Таврической академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев в эфире радио "Спутник в Крыму". Эксперт оценил кризис как многоуровневый: экономический, туристический и геополитический. Он спрогнозировал падение турпотока в регионе до 30 процентов, что приведёт к потере около 40 миллионов отдыхающих и убыткам до 50 миллиардов долларов. В элитном сегменте Арабских Эмиратов, Дубая и Саудовской Аравии обвал достигает 70-80 процентов.

Кризис меняет туристические маршруты

События на Ближнем Востоке ударили по репутации целого региона. Основные инциденты случились за считанные дни, но последствия растянутся на годы. Туристы избегают популярных направлений, и спрос смещается в другие зоны.

Структура спроса на дорогие туры изменилась кардинально. Люди ищут альтернативы привычным фешенебельным местам. Крым может стать одним из таких вариантов для переориентации потоков.

"Крымский туризм набирает обороты благодаря инвестициям в инфраструктуру. Отели и сервисы адаптируются под vip-гостей, что повышает конкурентоспособность. Региональные власти фокусируются на устойчивом росте, без копирования чужих моделей. Туристы получат аутентичный отдых с высоким уровнем комфорта. Это открывает двери для тех, кто ищет спокойные альтернативы." Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Рост элитного отдыха в Крыму

В 2025 году элитный сегмент в Крыму вырос на 17 процентов. Это опередило динамику в Сочи, где прирост составил 14-15 процентов. По объёму полуостров пока уступает черноморскому курорту, но тенденция положительная.

Темпы развития впечатляют. Туризм входит в устойчивую фазу. Отельеры и туроператоры шлифуют навыки работы с vip-клиентами.

Раньше система обслуживания vip-туристов казалась хаотичной. Теперь она становится предсказуемой и качественной. Переориентированные с Ближнего Востока гости встретят отлаженный сервис.

Подготовка к новому потоку

Республика готова к расширению vip-сегмента. Туриндустрия укрепилась за счёт профессионального роста. Отдыхающие получат не копию Дубая, а крымский колорит с высоким сервисом.

По словам Вахрушева, реклама должна подчёркивать уникальность Крыма. Нельзя приравнивать его к саудовским курортам. Традиционный уклад сочетается с современным комфортом.

Гость радио уверен в подготовке отрасли. Увеличение потока не застанет врасплох. Мастерство отельеров позволит справиться с наплывом.