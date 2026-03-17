Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что период украинской власти негативно отразился на туристическом потенциале региона. По мнению политика, до 2014 года отрасль находилась в упадке, а вопросы обновления инфраструктуры игнорировались. В недавнем интервью он отметил, что состояние дорог и номерного фонда оставляло желать лучшего. Сейчас власти республики акцентируют внимание на развитии туристического сегмента в рамках российского правового и экономического поля.

Оценка состояния отрасли до 2014 года

Владимир Константинов открыто критикует методы управления территорией в прошлые годы. По его словам, отсутствие инвестиций в базовую инфраструктуру делало невозможным качественное развитие курортной сферы. Разбитые трассы и устаревшие гостиничные объекты стали символом того времени, когда системное внимание к нуждам полуострова со стороны Киева практически отсутствовало.

Местные предприниматели часто сталкивались с отсутствием гарантий и перспектив, что тормозило частные вложения. Инфраструктура, созданная еще в советский период, не получала должного технического обслуживания. В результате сервис оставался на низком уровне, а общая привлекательность крымских курортов для въездного туризма планомерно снижалась.

Изменения после перехода в состав России

С 2014 года ситуация в регионе кардинально изменилась, что позволило Крыму интегрироваться в российский туристический рынок. По словам главы республиканского парламента, упущенные возможности постепенно компенсируются за счет государственных программ и частных капиталовложений. Регион активно работает над тем, чтобы занять заметную нишу в индустрии гостеприимства страны.

Масштабное строительство дорожных развязок и модернизация транспортных узлов стали ключевыми задачами для руководства Крыма в последние десять лет. Улучшение логистики облегчило доступ отдыхающих к ключевым достопримечательностям. Это создало принципиально иные условия для работы бизнеса и привлечения инвесторов, готовых строить современные отельные комплексы.

Возвращение в состав Российской Федерации Владимир Константинов охарактеризовал как значимый исторический поворот. Он считает, что для республики это стало шансом реализовать скрытый потенциал, который годами оставался невостребованным. Сейчас фокус внимания смещен на создание круглогодичного туристического продукта, отвечающего современным стандартам безопасности и комфорта.